Сніданок для всієї сімʼї — простий рецепт коржів на кефірі з начинкою

Швидкий і смачний сніданок для всієї сімʼї можна приготувати всього за кілька хвилин. Тонкі млинці на кефірі з начинкою з сосисок, болгарського перцю, зелені та сиру виходять ніжними, ароматними та дуже ситними. Цей рецепт дозволяє використовувати те, що є в холодильнику, і створює ранкову страву, яка подобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

кефір — 0,5 л;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — приблизно 250 г;

розпушувач — 10 г;

рослинна олія — 3 ст. л.;

сосиски — 3 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

зелень — до свого смаку;

твердий сир — за бажанням.

Спосіб приготування

У теплий кефір додати яйця, рослинну олію, цукор і сіль. Перемішати до однорідності. Поступово всипати борошно з розпушувачем, замішуючи тісто середньої густоти.

Тісто та сосиски. Фото: smachnenke.com.ua

Додати начинку: нарізані дрібним кубиком сосиски, болгарський перець і зелень. Перемішати та залишити на 10 хвилин.

Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, змастити олією, викладати тісто тонким шаром, формуючи акуратні коржі. Смажити на середньому вогні до підсушування верхівки, перевернути на інший бік.

