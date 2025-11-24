Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сніданок для всієї сімʼї — знадобиться 0,5 кефіру та сосиски

Сніданок для всієї сімʼї — знадобиться 0,5 кефіру та сосиски

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 05:04
Оновлено: 15:11
Сніданок для всієї сімʼї — простий рецепт коржів на кефірі з начинкою
Млинці с сосисками. Фото: smachnenke.com.ua

Швидкий і смачний сніданок для всієї сімʼї можна приготувати всього за кілька хвилин. Тонкі млинці на кефірі з начинкою з сосисок, болгарського перцю, зелені та сиру виходять ніжними, ароматними та дуже ситними. Цей рецепт дозволяє використовувати те, що є в холодильнику, і створює ранкову страву, яка подобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • кефір — 0,5 л;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — приблизно 250 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • сосиски — 3 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • зелень — до свого смаку;
  • твердий сир — за бажанням.

Спосіб приготування

У теплий кефір додати яйця, рослинну олію, цукор і сіль. Перемішати до однорідності. Поступово всипати борошно з розпушувачем, замішуючи тісто середньої густоти.

рецепт млинців з сосисками
Тісто та сосиски. Фото: smachnenke.com.ua

Додати начинку: нарізані дрібним кубиком сосиски, болгарський перець і зелень. Перемішати та залишити на 10 хвилин.

що приготувати на сніданок
Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, змастити олією, викладати тісто тонким шаром, формуючи акуратні коржі. Смажити на середньому вогні до підсушування верхівки, перевернути на інший бік.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок рецепт ідея для сніданку млинці сосиски
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації