Сирний пиріг на сковороді з тіста філо — простий рецепт приготування за кілька хвилин

Сирний пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей сирний пиріг на сковороді з тіста філо — справжня паличка-виручалочка, коли хочеться чогось смачного й гарячого без зайвих зусиль. Ніжна начинка з двох видів сиру тане всередині, а тонкі шари філо утворюють рум’яну хрустку скоринку. Завдяки простому способу приготування ви зможете зробити ароматний пиріг буквально за лічені хвилини, навіть якщо зовсім немає часу на складну випічку.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

тісто філо — 1 упаковка (12 листів);

сир твердий — 400 г;

сир кисломолочний — 150 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 100 г;

оливкова олія — 50 г;

сіль — до свого смаку;

перець чорний — до свого смаку;

кунжут — для посипання (за бажанням).

Спосіб приготування

Натерти твердий сир на великій терці, підготувати кисломолочний сир. У глибокій мисці змішати яйця, молоко та оливкову олію, розмішати виделкою до однорідності. Додати сіль і чорний перець за смаком.

Тісто філо. Фото: smakuiemo.com.ua

Розгорнути тісто філо. На холодну сковорідку викласти перший лист та змастити його яєчно-молочною сумішшю. Послідовно додати ще кілька листів, формуючи основу пирога.

Тісто та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

На підготовану основу викласти шар кисломолочного сиру, а зверху рівномірно розподілити натертий твердий сир. Накрити начинку рештою листів філо, кожен змащуючи підготовленою сумішшю. Краї акуратно підігнути всередину. Верх пирога змастити сумішшю та, за бажанням, посипати кунжутом.

Пиріг на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити сковорідку на слабкий вогонь, накрити кришкою й обсмажувати приблизно по 4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Готовий пиріг перекласти на тарілку та подавати гарячим.

