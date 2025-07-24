Картофельный ужин с начинкой рецепт приготовления с фото — блюдо с сыром и яйцом

Ужин из картофеля. Фото: poradnytsia.com

Этот рецепт — настоящая классика западноукраинской кухни, которая передается из поколения в поколение. Простой набор ингредиентов, нежная начинка и румяная корочка делают это блюдо идеальным выбором для ужина. Вкусно, быстро и по-домашнему.

Рецепт опубликовала Poradnytsia.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (для картофельной массы):

картофель — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

соль, перец — по своему вкусу;

масло — для жарки;

Для начинки:

сыр твердый — 100 г;

яйца вареные — 2 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Натереть картофель на средней терке, добавить яйцо, мелко нарезанный лук, соль и перец. Всыпать муку и тщательно перемешать.

Картофель и специи. Фото: poradnytsia.com

На разогретую сковороду с маслом выложить картофельную массу ровным слоем. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне около 5 минут.

Приготовление блюда. Фото: poradnytsia.com

Тем временем подготовить начинку: натереть сыр и вареные яйца, добавить майонез и перемешать до однородности.

Готовое блюдо. Фото: poradnytsia.com

Перевернуть картофельный блинчик на другую сторону. Сверху выложить сырную массу, посыпать измельченной зеленью. Снова накрыть крышкой и готовить еще 5 минут до готовности. Подавать горячим как полноценный ужин или сытную закуску.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.