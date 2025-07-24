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Так готовит вся Западная Украина — новый рецепт ужина из картошки

24 июля 2025 16:00
Марина Евтягина - Редактор
Картофельный ужин с начинкой рецепт приготовления с фото — блюдо с сыром и яйцом
Ужин из картофеля. Фото: poradnytsia.com
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт — настоящая классика западноукраинской кухни, которая передается из поколения в поколение. Простой набор ингредиентов, нежная начинка и румяная корочка делают это блюдо идеальным выбором для ужина. Вкусно, быстро и по-домашнему.

Рецепт опубликовала Poradnytsia.

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Вам понадобится (для картофельной массы):

  • картофель — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки;

Для начинки:

  • сыр твердый — 100 г;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Натереть картофель на средней терке, добавить яйцо, мелко нарезанный лук, соль и перец. Всыпать муку и тщательно перемешать.

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Картофель и специи. Фото: poradnytsia.com

На разогретую сковороду с маслом выложить картофельную массу ровным слоем. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне около 5 минут.

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Приготовление блюда. Фото: poradnytsia.com

Тем временем подготовить начинку: натереть сыр и вареные яйца, добавить майонез и перемешать до однородности.

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Готовое блюдо. Фото: poradnytsia.com

Перевернуть картофельный блинчик на другую сторону. Сверху выложить сырную массу, посыпать измельченной зеленью. Снова накрыть крышкой и готовить еще 5 минут до готовности. Подавать горячим как полноценный ужин или сытную закуску.

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