Картофельный ужин с начинкой рецепт приготовления с фото — блюдо с сыром и яйцом

Так готовит вся Западная Украина — новый рецепт ужина из картошки
Этот рецепт — настоящая классика западноукраинской кухни, которая передается из поколения в поколение. Простой набор ингредиентов, нежная начинка и румяная корочка делают это блюдо идеальным выбором для ужина. Вкусно, быстро и по-домашнему.
Рецепт опубликовала Poradnytsia.
Вам понадобится (для картофельной массы):
- картофель — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки;
Для начинки:
- сыр твердый — 100 г;
- яйца вареные — 2 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- зелень — по своему вкусу.
Способ приготовления
Натереть картофель на средней терке, добавить яйцо, мелко нарезанный лук, соль и перец. Всыпать муку и тщательно перемешать.
На разогретую сковороду с маслом выложить картофельную массу ровным слоем. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне около 5 минут.
Тем временем подготовить начинку: натереть сыр и вареные яйца, добавить майонез и перемешать до однородности.
Перевернуть картофельный блинчик на другую сторону. Сверху выложить сырную массу, посыпать измельченной зеленью. Снова накрыть крышкой и готовить еще 5 минут до готовности. Подавать горячим как полноценный ужин или сытную закуску.
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