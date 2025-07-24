Картопляна вечеря з начинкою рецепт приготування з фото — страва з сиром і яйцем

Вечеря з картоплі. Фото: poradnytsia.com

Цей рецепт — справжня класика західноукраїнської кухні, яка передається з покоління в покоління. Простий набір інгредієнтів, ніжна начинка та рум’яна скоринка роблять цю страву ідеальним вибором для вечері. Смачно, швидко і по-домашньому.

Рецепт опублікувала Poradnytsia.

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Вам знадобиться (для картопляної маси):

картопля — 500 г;

яйце — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку;

олія — для смаження;

Для начинки:

сир твердий — 100 г;

яйця варені — 2 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування

Натерти картоплю на середній тертці, додати яйце, дрібно нарізану цибулю, сіль і перець. Всипати борошно та ретельно перемішати.

Картопля та спеції. Фото: poradnytsia.com

На розігріту сковороду з олією викласти картопляну масу рівним шаром. Накрити кришкою та смажити на середньому вогні близько 5 хвилин.

Приготування страви. Фото: poradnytsia.com

Тим часом підготувати начинку: натерти сир і варені яйця, додати майонез і перемішати до однорідності.

Готова страва. Фото: poradnytsia.com

Перевернути картопляний млинець на інший бік. Зверху викласти сирну масу, посипати подрібненою зеленню. Знову накрити кришкою й готувати ще 5 хвилин до готовності. Подавати гарячим як повноцінну вечерю або ситну закуску.

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