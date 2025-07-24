Картопляна вечеря з начинкою рецепт приготування з фото — страва з сиром і яйцем

Так готує вся Західна Україна — новий рецепт вечері з картоплі
Цей рецепт — справжня класика західноукраїнської кухні, яка передається з покоління в покоління. Простий набір інгредієнтів, ніжна начинка та рум’яна скоринка роблять цю страву ідеальним вибором для вечері. Смачно, швидко і по-домашньому.
Рецепт опублікувала Poradnytsia.
Вам знадобиться (для картопляної маси):
- картопля — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія — для смаження;
Для начинки:
- сир твердий — 100 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування
Натерти картоплю на середній тертці, додати яйце, дрібно нарізану цибулю, сіль і перець. Всипати борошно та ретельно перемішати.
На розігріту сковороду з олією викласти картопляну масу рівним шаром. Накрити кришкою та смажити на середньому вогні близько 5 хвилин.
Тим часом підготувати начинку: натерти сир і варені яйця, додати майонез і перемішати до однорідності.
Перевернути картопляний млинець на інший бік. Зверху викласти сирну масу, посипати подрібненою зеленню. Знову накрити кришкою й готувати ще 5 хвилин до готовності. Подавати гарячим як повноцінну вечерю або ситну закуску.
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