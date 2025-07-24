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Так готує вся Західна Україна — новий рецепт вечері з картоплі

24 липня 2025 16:00
Марина Євтягіна - Редактор
Картопляна вечеря з начинкою рецепт приготування з фото — страва з сиром і яйцем
Вечеря з картоплі. Фото: poradnytsia.com
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт — справжня класика західноукраїнської кухні, яка передається з покоління в покоління. Простий набір інгредієнтів, ніжна начинка та рум’яна скоринка роблять цю страву ідеальним вибором для вечері. Смачно, швидко і по-домашньому.

Рецепт опублікувала Poradnytsia.

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Вам знадобиться (для картопляної маси):

  • картопля — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження;

Для начинки:

  • сир твердий — 100 г;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • зелень — до свого смаку. 

Спосіб приготування

Натерти картоплю на середній тертці, додати яйце, дрібно нарізану цибулю, сіль і перець. Всипати борошно та ретельно перемішати.

картопляна вечеря з начинкою рецепт приготування з фото
Картопля та спеції. Фото: poradnytsia.com

На розігріту сковороду з олією викласти картопляну масу рівним шаром. Накрити кришкою та смажити на середньому вогні близько 5 хвилин.

смачна картопляна вечеря з начинкою рецепт приготування з фото
Приготування страви. Фото: poradnytsia.com

Тим часом підготувати начинку: натерти сир і варені яйця, додати майонез і перемішати до однорідності.

картопляна вечеря з начинкою рецепт приготування
Готова страва. Фото: poradnytsia.com

Перевернути картопляний млинець на інший бік. Зверху викласти сирну масу, посипати подрібненою зеленню. Знову накрити кришкою й готувати ще 5 хвилин до готовності. Подавати гарячим як повноцінну вечерю або ситну закуску.

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