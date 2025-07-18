Омлет с кабачками и моцареллой — рецепт с фото для легкого летнего перекуса

Так кабачки вы еще не готовили — омлет с моцареллой для перекуса
Это не просто омлет и не просто жареные кабачки — это быстрый, ароматный и легкий вариант перекуса, который готовится из доступных продуктов. Нежная моцарелла добавляет сливочности, а кабачки дарят летнюю сочность. Такое блюдо станет любимой идеей завтрака, ужина или перекуса без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- моцарелла — 60 г;
- соль и специи — по своему вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Нарезать кабачок кружочками средней толщины. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить кабачки с обеих сторон до легкой золотистой корочки.
Тем временем в глубокой миске взбить яйца с солью и специями. Когда кабачки будут почти готовы, равномерно залить их яичной смесью.
Уменьшить огонь и готовить под крышкой несколько минут, пока омлет не схватится.
В конце выложить сверху шарики моцареллы, накрыть крышкой еще на минуту — и подавать сразу горячим.
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