Омлет с кабачками и моцареллой — рецепт с фото для легкого летнего перекуса

Омлет с кабачками. Фото: кадр из видео

Это не просто омлет и не просто жареные кабачки — это быстрый, ароматный и легкий вариант перекуса, который готовится из доступных продуктов. Нежная моцарелла добавляет сливочности, а кабачки дарят летнюю сочность. Такое блюдо станет любимой идеей завтрака, ужина или перекуса без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

моцарелла — 60 г;

соль и специи — по своему вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать кабачок кружочками средней толщины. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить кабачки с обеих сторон до легкой золотистой корочки.

Кабачки и яйца. Фото: кадр из видео

Тем временем в глубокой миске взбить яйца с солью и специями. Когда кабачки будут почти готовы, равномерно залить их яичной смесью.

Кусочки моцареллы. Фото: кадр из видео

Уменьшить огонь и готовить под крышкой несколько минут, пока омлет не схватится.

Готовый омлет. Фото: кадр из видео

В конце выложить сверху шарики моцареллы, накрыть крышкой еще на минуту — и подавать сразу горячим.

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