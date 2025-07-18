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Так кабачки ви ще не готували — омлет з моцарелою для перекусу

18 липня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Омлет з кабачками та моцарелою — рецепт з фото для легкого літнього перекусу
Омлет з кабачками. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Це не просто омлет і не просто смажені кабачки — це швидкий, ароматний та легкий варіант перекусу, який готується з доступних продуктів. Ніжна моцарела додає вершковості, а кабачки дарують літню соковитість. Така страва стане улюбленою ідеєю сніданку, вечері або перекусу без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • моцарела — 60 г;
  • сіль і спеції — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати кабачок кружальцями середньої товщини. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії й обсмажити кабачки з обох боків до легкої золотистої скоринки. 

омлет з кабачками
Кабачки та яйця. Фото: кадр з відео

Тим часом у глибокій мисці збити яйця з сіллю та спеціями. Коли кабачки будуть майже готові, рівномірно залити їх яєчною сумішшю. 

рецепт омлету з кабачками та моцарелою
Шматочки моцарели. Фото: кадр з відео

Зменшити вогонь і готувати під кришкою кілька хвилин, поки омлет не схопиться.

омлет з кабачками та моцарелою
Готовий омлет. Фото: кадр з відео

Наприкінці викласти зверху кульки моцарели, накрити кришкою ще на хвилину — і подавати одразу гарячим.

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