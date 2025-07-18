Омлет з кабачками та моцарелою — рецепт з фото для легкого літнього перекусу

Так кабачки ви ще не готували — омлет з моцарелою для перекусу
Це не просто омлет і не просто смажені кабачки — це швидкий, ароматний та легкий варіант перекусу, який готується з доступних продуктів. Ніжна моцарела додає вершковості, а кабачки дарують літню соковитість. Така страва стане улюбленою ідеєю сніданку, вечері або перекусу без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- моцарела — 60 г;
- сіль і спеції — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Нарізати кабачок кружальцями середньої товщини. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії й обсмажити кабачки з обох боків до легкої золотистої скоринки.
Тим часом у глибокій мисці збити яйця з сіллю та спеціями. Коли кабачки будуть майже готові, рівномірно залити їх яєчною сумішшю.
Зменшити вогонь і готувати під кришкою кілька хвилин, поки омлет не схопиться.
Наприкінці викласти зверху кульки моцарели, накрити кришкою ще на хвилину — і подавати одразу гарячим.
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