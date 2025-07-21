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Традиционные вареники с печенью — домашний проверенный рецепт

21 июля 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Вареники с печенью рецепт приготовления с фото — традиционное блюдо украинской кухни
Вареники с печенью. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти вареники — настоящая классика украинской кухни, которую не хочется менять. Мягкое тесто, нежная печеночная начинка и аромат обжаренного лука переносят в детство и дарят ощущение настоящего домашнего тепла. Рецепт проверен годами — стоит попробовать каждому.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

  • печень куриная — 500 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • масло растительное — 30 г;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Для теста:

  • мука — 350 г;
  • кипяток — 200 г;
  • желтки — 2 шт.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Промыть куриную печень, удалить пленки и жилки. Замочить в подсоленной воде или молоке на 10-15 минут.

вареники з печінкою
Ингредиенты для вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Тем временем очистить и нарезать лук полукольцами. Разогреть на сковороде сливочное и растительное масло, обжарить лук до мягкости.

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Жареный лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить печень, обжарить с обеих сторон несколько минут, затем тушить под крышкой 5 минут и еще 5 — без крышки.

вареники з печінкою рецепт приготування з фото, традиційна страва
Печень на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Приправить солью и перцем, дать остыть. После этого перемолоть до однородности вместе с соусом.

вареники з печінкою рецепт приготування з фото
Печень в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Для теста просеять муку, добавить соль, масло, желтки и, постепенно вливая кипяток, замесить эластичное тесто.

вареники з печінкою рецепт приготування
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут. Слепить вареники с начинкой из печени.

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Приготовление начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Отваривать в подсоленной воде до всплытия и еще 3-4 минуты после.

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Вареники с печенью на тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать горячими со сметаной или поджаренным луком.

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