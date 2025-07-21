Вареники с печенью рецепт приготовления с фото — традиционное блюдо украинской кухни

Традиционные вареники с печенью — домашний проверенный рецепт
Эти вареники — настоящая классика украинской кухни, которую не хочется менять. Мягкое тесто, нежная печеночная начинка и аромат обжаренного лука переносят в детство и дарят ощущение настоящего домашнего тепла. Рецепт проверен годами — стоит попробовать каждому.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- печень куриная — 500 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- масло сливочное — 50 г;
- масло растительное — 30 г;
- соль, перец — по своему вкусу.
Для теста:
- мука — 350 г;
- кипяток — 200 г;
- желтки — 2 шт.;
- масло — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Промыть куриную печень, удалить пленки и жилки. Замочить в подсоленной воде или молоке на 10-15 минут.
Тем временем очистить и нарезать лук полукольцами. Разогреть на сковороде сливочное и растительное масло, обжарить лук до мягкости.
Добавить печень, обжарить с обеих сторон несколько минут, затем тушить под крышкой 5 минут и еще 5 — без крышки.
Приправить солью и перцем, дать остыть. После этого перемолоть до однородности вместе с соусом.
Для теста просеять муку, добавить соль, масло, желтки и, постепенно вливая кипяток, замесить эластичное тесто.
Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут. Слепить вареники с начинкой из печени.
Отваривать в подсоленной воде до всплытия и еще 3-4 минуты после.
Подавать горячими со сметаной или поджаренным луком.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.
Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.
Читайте Новини.LIVE!