Вареники з печінкою рецепт приготування з фото — традиційна страва української кухні

Традиційні вареники з печінкою — домашній перевірений рецепт
Ці вареники — справжня класика української кухні, яку не хочеться змінювати. М’яке тісто, ніжна печінкова начинка й аромат обсмаженої цибулі переносять у дитинство й дарують відчуття справжнього домашнього тепла. Рецепт перевірений роками — варто спробувати кожному.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- печінка куряча — 500 г;
- цибуля — 2 шт.;
- масло вершкове — 50 г;
- олія рослинна — 30 г;
- сіль, перець — до свого смаку.
Для тіста:
- борошно — 350 г;
- окріп — 200 г;
- жовтки — 2 шт.;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Промити курячу печінку, видалити плівки й жилки. Замочити в підсоленій воді або молоці на 10–15 хвилин.
Тим часом очистити й нарізати цибулю півкільцями. Розігріти на сковороді вершкове масло з рослинною олією, обсмажити цибулю до м’якості.
Додати печінку, обсмажити з обох боків кілька хвилин, потім тушкувати під кришкою 5 хвилин і ще 5 — без кришки.
Приправити сіллю й перцем, дати охолонути. Після цього перемолоти до однорідності разом із соусом.
Для тіста просіяти борошно, додати сіль, олію, жовтки й, поступово вливаючи окріп, замісити еластичне тісто.
Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин. Зліпити вареники з начинкою з печінки.
Відварювати у підсоленій воді до спливання й ще 3–4 хвилини після.
Подавати гарячими зі сметаною чи підсмаженою цибулею.
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