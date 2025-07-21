Вареники з печінкою рецепт приготування з фото — традиційна страва української кухні

Вареники з печінкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці вареники — справжня класика української кухні, яку не хочеться змінювати. М’яке тісто, ніжна печінкова начинка й аромат обсмаженої цибулі переносять у дитинство й дарують відчуття справжнього домашнього тепла. Рецепт перевірений роками — варто спробувати кожному.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

печінка куряча — 500 г;

цибуля — 2 шт.;

масло вершкове — 50 г;

олія рослинна — 30 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Для тіста:

борошно — 350 г;

окріп — 200 г;

жовтки — 2 шт.;

олія — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Промити курячу печінку, видалити плівки й жилки. Замочити в підсоленій воді або молоці на 10–15 хвилин.

Інгредієнти для вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Тим часом очистити й нарізати цибулю півкільцями. Розігріти на сковороді вершкове масло з рослинною олією, обсмажити цибулю до м’якості.

Смажена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати печінку, обсмажити з обох боків кілька хвилин, потім тушкувати під кришкою 5 хвилин і ще 5 — без кришки.

Печінка на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Приправити сіллю й перцем, дати охолонути. Після цього перемолоти до однорідності разом із соусом.

Печінка в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Для тіста просіяти борошно, додати сіль, олію, жовтки й, поступово вливаючи окріп, замісити еластичне тісто.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин. Зліпити вареники з начинкою з печінки.

Приготування начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Відварювати у підсоленій воді до спливання й ще 3–4 хвилини після.

Вареники з печінкою на тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати гарячими зі сметаною чи підсмаженою цибулею.

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