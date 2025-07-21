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Традиційні вареники з печінкою — домашній перевірений рецепт

21 липня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Вареники з печінкою рецепт приготування з фото — традиційна страва української кухні
Вареники з печінкою. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці вареники — справжня класика української кухні, яку не хочеться змінювати. М’яке тісто, ніжна печінкова начинка й аромат обсмаженої цибулі переносять у дитинство й дарують відчуття справжнього домашнього тепла. Рецепт перевірений роками — варто спробувати кожному.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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Вам знадобиться:

  • печінка куряча — 500 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • масло вершкове — 50 г;
  • олія рослинна — 30 г;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Для тіста:

  • борошно — 350 г;
  • окріп — 200 г;
  • жовтки — 2 шт.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Промити курячу печінку, видалити плівки й жилки. Замочити в підсоленій воді або молоці на 10–15 хвилин.

вареники з печінкою
Інгредієнти для вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Тим часом очистити й нарізати цибулю півкільцями. Розігріти на сковороді вершкове масло з рослинною олією, обсмажити цибулю до м’якості.

вареники з печінкою рецепт приготування з фото, традиційна страва української кухні
Смажена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати печінку, обсмажити з обох боків кілька хвилин, потім тушкувати під кришкою 5 хвилин і ще 5 — без кришки.

вареники з печінкою рецепт приготування з фото, традиційна страва
Печінка на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Приправити сіллю й перцем, дати охолонути. Після цього перемолоти до однорідності разом із соусом.

вареники з печінкою рецепт приготування з фото
Печінка в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Для тіста просіяти борошно, додати сіль, олію, жовтки й, поступово вливаючи окріп, замісити еластичне тісто.

вареники з печінкою рецепт приготування
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин. Зліпити вареники з начинкою з печінки.

смачні вареники з печінкою рецепт приготування з фото
Приготування начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Відварювати у підсоленій воді до спливання й ще 3–4 хвилини після.

ароматні вареники з печінкою рецепт приготування з фото
Вареники з печінкою на тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати гарячими зі сметаною чи підсмаженою цибулею.

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