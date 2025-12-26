Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Традиционная кутья с узваром — даже не надо замачивать

Традиционная кутья с узваром — даже не надо замачивать

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 01:04
Традиционная кутья с узваром без замачивания пшеницы рецепт куті простой рождественский рецепт
Кутья с узваром. Фото: кадр из видео

Кутья — главное блюдо Сочельника, символ достатка, памяти и семейного тепла. Этот рецепт позволяет приготовить традиционную кутью без долгого замачивания пшеницы, сохраняя глубокий вкус, аромат компота и праздничное настроение. Идеальный вариант, когда хочется просто, правильно и по-настоящему по-домашнему.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • пшеница шлифованная — 1 стакан;
  • вода — 3 стакана;
  • изюм — 2 ст. л.;
  • клюква — 2 ст. л.;
  • мак — 50 г;
  • орехи — по своему вкусу;
  • мед — 1-2 ст. л.;
  • узвар — 0,5 стакана.

Для компота:

  • чернослив — 250 г;
  • вода — 1,5 л;
  • сахар — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Пшеницу хорошо промыть под проточной водой. Замачивать ее не нужно. Переложить крупу в кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. Варить до мягкости, пока зерно хорошо раскроется и станет нежным. Во время варки при необходимости снимать пену. Готовую пшеницу откинуть на сито и дать стечь лишней жидкости.

рецепт куті
Крупа в кастрюле. Фото: кадр из видео

Мак залить кипятком и оставить на 20 минут. После этого воду слить, а мак хорошо перетереть в макитре или измельчить блендером до появления белого молочка.

рецепт куті на святвечір
Суховрукты в воде. Фото: кадр из видео

Изюм и клюкву промыть и залить теплой водой на несколько минут, после чего отцедить. Орехи мелко порубить ножом. Для узвара чернослив промыть, переложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Добавить сахар и варить на слабом огне 15-20 минут. Снять с плиты и дать настояться. Часть узвара использовать для заправки кутьи.

простий рецепт куті
Кутья и узвар. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить вареную пшеницу, мак, изюм, клюкву и орехи. Добавить мед и хорошо перемешать. Влить узвар постепенно, регулируя консистенцию — кутья должна быть сочной, но не жидкой. Перед подачей дать кутье настояться 20-30 минут, чтобы все вкусы соединились.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

рецепт Украинская кухня Щедрая кутья узвар сочельник
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации