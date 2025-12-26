Традиционная кутья с узваром без замачивания пшеницы рецепт куті простой рождественский рецепт

Кутья с узваром. Фото: кадр из видео

Кутья — главное блюдо Сочельника, символ достатка, памяти и семейного тепла. Этот рецепт позволяет приготовить традиционную кутью без долгого замачивания пшеницы, сохраняя глубокий вкус, аромат компота и праздничное настроение. Идеальный вариант, когда хочется просто, правильно и по-настоящему по-домашнему.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

пшеница шлифованная — 1 стакан;

вода — 3 стакана;

изюм — 2 ст. л.;

клюква — 2 ст. л.;

мак — 50 г;

орехи — по своему вкусу;

мед — 1-2 ст. л.;

узвар — 0,5 стакана.

Для компота:

чернослив — 250 г;

вода — 1,5 л;

сахар — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Пшеницу хорошо промыть под проточной водой. Замачивать ее не нужно. Переложить крупу в кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. Варить до мягкости, пока зерно хорошо раскроется и станет нежным. Во время варки при необходимости снимать пену. Готовую пшеницу откинуть на сито и дать стечь лишней жидкости.

Крупа в кастрюле. Фото: кадр из видео

Мак залить кипятком и оставить на 20 минут. После этого воду слить, а мак хорошо перетереть в макитре или измельчить блендером до появления белого молочка.

Суховрукты в воде. Фото: кадр из видео

Изюм и клюкву промыть и залить теплой водой на несколько минут, после чего отцедить. Орехи мелко порубить ножом. Для узвара чернослив промыть, переложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Добавить сахар и варить на слабом огне 15-20 минут. Снять с плиты и дать настояться. Часть узвара использовать для заправки кутьи.

Кутья и узвар. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить вареную пшеницу, мак, изюм, клюкву и орехи. Добавить мед и хорошо перемешать. Влить узвар постепенно, регулируя консистенцию — кутья должна быть сочной, но не жидкой. Перед подачей дать кутье настояться 20-30 минут, чтобы все вкусы соединились.

