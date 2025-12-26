Традиційна кутя з узваром без замочування пшениці — простий різдвяний рецепт

Традиційна кутя з узваром — крупу навіть не треба замочувати
Кутя — головна страва Святвечора, символ достатку, пам’яті та родинного тепла. Цей рецепт дозволяє приготувати традиційну кутю без довгого замочування пшениці, зберігаючи глибокий смак, аромат узвару й святковий настрій. Ідеальний варіант, коли хочеться просто, правильно і по-справжньому по-домашньому.
Вам знадобиться:
- пшениця шліфована — 1 склянка;
- вода — 3 склянки;
- родзинки — 2 ст. л.;
- журавлина — 2 ст. л.;
- мак — 50 г;
- горіхи — до свого смаку;
- мед — 1–2 ст. л.;
- узвар — 0,5 склянки.
Для узвару:
- чорнослив — 250 г;
- вода — 1,5 л;
- цукор — 3–4 ст. л.
Спосіб приготування
Пшеницю добре промити під проточною водою. Замочувати її не потрібно. Перекласти крупу в каструлю, залити водою та поставити на середній вогонь. Варити до м’якості, поки зерно добре розкриється і стане ніжним. Під час варіння за потреби знімати піну. Готову пшеницю відкинути на сито та дати стекти зайвій рідині.
Мак залити окропом і залишити на 20 хвилин. Після цього воду злити, а мак добре перетерти в макітрі або подрібнити блендером до появи білого молочка.
Родзинки та журавлину промити й залити теплою водою на кілька хвилин, після чого відцідити. Горіхи дрібно посікти ножем. Для узвару чорнослив промити, перекласти в каструлю, залити водою та довести до кипіння. Додати цукор і варити на слабкому вогні 15–20 хвилин. Зняти з плити й дати настоятися. Частину узвару використати для заправки куті.
У глибокій мисці з’єднати варену пшеницю, мак, родзинки, журавлину та горіхи. Додати мед і добре перемішати. Влити узвар поступово, регулюючи консистенцію — кутя має бути соковитою, але не рідкою. Перед подачею дати куті настоятися 20–30 хвилин, щоб усі смаки поєдналися.
