Традиційна кутя з узваром без замочування пшениці — простий різдвяний рецепт

Кутя з узваром. Фото: кадр з відео

Кутя — головна страва Святвечора, символ достатку, пам’яті та родинного тепла. Цей рецепт дозволяє приготувати традиційну кутю без довгого замочування пшениці, зберігаючи глибокий смак, аромат узвару й святковий настрій. Ідеальний варіант, коли хочеться просто, правильно і по-справжньому по-домашньому.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

пшениця шліфована — 1 склянка;

вода — 3 склянки;

родзинки — 2 ст. л.;

журавлина — 2 ст. л.;

мак — 50 г;

горіхи — до свого смаку;

мед — 1–2 ст. л.;

узвар — 0,5 склянки.

Для узвару:

чорнослив — 250 г;

вода — 1,5 л;

цукор — 3–4 ст. л.

Спосіб приготування

Пшеницю добре промити під проточною водою. Замочувати її не потрібно. Перекласти крупу в каструлю, залити водою та поставити на середній вогонь. Варити до м’якості, поки зерно добре розкриється і стане ніжним. Під час варіння за потреби знімати піну. Готову пшеницю відкинути на сито та дати стекти зайвій рідині.

Крупа в кастрюлі. Фото: кадр з відео

Мак залити окропом і залишити на 20 хвилин. Після цього воду злити, а мак добре перетерти в макітрі або подрібнити блендером до появи білого молочка.

Суховрукти у воді. Фото: кадр з відео

Родзинки та журавлину промити й залити теплою водою на кілька хвилин, після чого відцідити. Горіхи дрібно посікти ножем. Для узвару чорнослив промити, перекласти в каструлю, залити водою та довести до кипіння. Додати цукор і варити на слабкому вогні 15–20 хвилин. Зняти з плити й дати настоятися. Частину узвару використати для заправки куті.

Кутя та узвар. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати варену пшеницю, мак, родзинки, журавлину та горіхи. Додати мед і добре перемішати. Влити узвар поступово, регулюючи консистенцію — кутя має бути соковитою, але не рідкою. Перед подачею дати куті настоятися 20–30 хвилин, щоб усі смаки поєдналися.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.