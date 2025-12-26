Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Традиційна кутя з узваром — крупу навіть не треба замочувати

Традиційна кутя з узваром — крупу навіть не треба замочувати

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 01:04
Традиційна кутя з узваром без замочування пшениці — простий різдвяний рецепт
Кутя з узваром. Фото: кадр з відео

Кутя — головна страва Святвечора, символ достатку, пам’яті та родинного тепла. Цей рецепт дозволяє приготувати традиційну кутю без довгого замочування пшениці, зберігаючи глибокий смак, аромат узвару й святковий настрій. Ідеальний варіант, коли хочеться просто, правильно і по-справжньому по-домашньому.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пшениця шліфована — 1 склянка;
  • вода — 3 склянки;
  • родзинки — 2 ст. л.;
  • журавлина — 2 ст. л.;
  • мак — 50 г;
  • горіхи — до свого смаку;
  • мед — 1–2 ст. л.;
  • узвар — 0,5 склянки.

Для узвару:

  • чорнослив — 250 г;
  • вода — 1,5 л;
  • цукор — 3–4 ст. л.

Спосіб приготування

Пшеницю добре промити під проточною водою. Замочувати її не потрібно. Перекласти крупу в каструлю, залити водою та поставити на середній вогонь. Варити до м’якості, поки зерно добре розкриється і стане ніжним. Під час варіння за потреби знімати піну. Готову пшеницю відкинути на сито та дати стекти зайвій рідині.

рецепт куті
Крупа в кастрюлі. Фото: кадр з відео

Мак залити окропом і залишити на 20 хвилин. Після цього воду злити, а мак добре перетерти в макітрі або подрібнити блендером до появи білого молочка.

рецепт куті на святвечір
Суховрукти у воді. Фото: кадр з відео

Родзинки та журавлину промити й залити теплою водою на кілька хвилин, після чого відцідити. Горіхи дрібно посікти ножем. Для узвару чорнослив промити, перекласти в каструлю, залити водою та довести до кипіння. Додати цукор і варити на слабкому вогні 15–20 хвилин. Зняти з плити й дати настоятися. Частину узвару використати для заправки куті.

простий рецепт куті
Кутя та узвар. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати варену пшеницю, мак, родзинки, журавлину та горіхи. Додати мед і добре перемішати. Влити узвар поступово, регулюючи консистенцію — кутя має бути соковитою, але не рідкою. Перед подачею дати куті настоятися 20–30 хвилин, щоб усі смаки поєдналися.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт Українська кухня Щедра кутя узвар святвечір
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації