Рецепт завтрака из картофеля и яиц — быстрое блюдо с хрустящей корочкой

Картофель и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт на завтрак из картофеля и яиц точно удивит вашу семью. Всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и на столе появляется блюдо с аппетитной золотистой корочкой и нежным вкусом внутри. Подавать можно со сметаной, йогуртом или любимым соусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 3 шт.;

соль — по своему вкусу;

специи (черный перец, паприка, сушеный чеснок и т.д.) — по своему вкусу;

яйца — 2 шт.;

мука — 3 ст. л.;

масло — для жарки;

сметана или греческий йогурт — для подачи;

зелень свежая (укроп, петрушка, зеленый лук) — для украшения.

Способ приготовления

Картофель натереть на терке в глубокую миску. Добавить соль, черный перец, паприку, сушеный чеснок и другие специи по своему вкусу. Хорошо перемешать. Добавить взбитые яйца, еще раз перемешать, всыпать муку и замесить массу.

Картофельный блинчик. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать картофельное тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Блины и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки смазать сметаной или йогуртом и сложить стопкой, словно маленький торт. Украсить свежей зеленью и подавать горячими.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Блюдо получается нежным внутри, с хрустящей корочкой снаружи — идеальный вариант быстрого и сытного завтрака.

