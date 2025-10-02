Рецепт завтрака из картофеля и яиц — быстрое блюдо с хрустящей корочкой

Этот рецепт на завтрак удивит — понадобится 3 картофеля и 2 яйца
Этот рецепт на завтрак из картофеля и яиц точно удивит вашу семью. Всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и на столе появляется блюдо с аппетитной золотистой корочкой и нежным вкусом внутри. Подавать можно со сметаной, йогуртом или любимым соусом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 3 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- специи (черный перец, паприка, сушеный чеснок и т.д.) — по своему вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- масло — для жарки;
- сметана или греческий йогурт — для подачи;
- зелень свежая (укроп, петрушка, зеленый лук) — для украшения.
Способ приготовления
Картофель натереть на терке в глубокую миску. Добавить соль, черный перец, паприку, сушеный чеснок и другие специи по своему вкусу. Хорошо перемешать. Добавить взбитые яйца, еще раз перемешать, всыпать муку и замесить массу.
В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать картофельное тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые лепешки смазать сметаной или йогуртом и сложить стопкой, словно маленький торт. Украсить свежей зеленью и подавать горячими.
Блюдо получается нежным внутри, с хрустящей корочкой снаружи — идеальный вариант быстрого и сытного завтрака.
