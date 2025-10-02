Видео
Видео

Главная Вкус Этот рецепт на завтрак удивит — понадобится 3 картофеля и 2 яйца

Этот рецепт на завтрак удивит — понадобится 3 картофеля и 2 яйца

Дата публикации 2 октября 2025 05:00
Рецепт завтрака из картофеля и яиц — быстрое блюдо с хрустящей корочкой
Картофель и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт на завтрак из картофеля и яиц точно удивит вашу семью. Всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и на столе появляется блюдо с аппетитной золотистой корочкой и нежным вкусом внутри. Подавать можно со сметаной, йогуртом или любимым соусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель — 3 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • специи (черный перец, паприка, сушеный чеснок и т.д.) — по своему вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • масло — для жарки;
  • сметана или греческий йогурт — для подачи;
  • зелень свежая (укроп, петрушка, зеленый лук) — для украшения.

Способ приготовления

Картофель натереть на терке в глубокую миску. Добавить соль, черный перец, паприку, сушеный чеснок и другие специи по своему вкусу. Хорошо перемешать. Добавить взбитые яйца, еще раз перемешать, всыпать муку и замесить массу.

рецепт сніданку
Картофельный блинчик. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать картофельное тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

що приготувати на сніданок
Блины и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки смазать сметаной или йогуртом и сложить стопкой, словно маленький торт. Украсить свежей зеленью и подавать горячими.

сніданок з картоплею та яйцями
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Блюдо получается нежным внутри, с хрустящей корочкой снаружи — идеальный вариант быстрого и сытного завтрака.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак яйца картошка рецепт идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
