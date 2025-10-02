Рецепт сніданку з картоплі та яєць — швидка страва з хрумкою скоринкою

Картопля та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт на сніданок із картоплі та яєць точно здивує вашу родину. Лише кілька простих інгредієнтів, мінімум часу — і на столі з’являється страва з апетитною золотистою скоринкою та ніжним смаком усередині. Подавати можна зі сметаною, йогуртом чи улюбленим соусом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 3 шт.;

сіль — до свого смаку;

спеції (чорний перець, паприка, сушений часник тощо) — до свого смаку;

яйця — 2 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

олія — для смаження;

сметана або грецький йогурт — для подачі;

зелень свіжа (кріп, петрушка, зелена цибуля) — для прикрашання.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на тертці в глибоку миску. Додати сіль, чорний перець, паприку, сушений часник та інші спеції до свого смаку. Добре перемішати. Додати збиті яйця, ще раз перемішати, всипати борошно й замісити масу.

Картопляний млинець. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розігріти олію. Викладати картопляне тісто ложкою, формуючи невеликі коржики. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

Млинці та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржики змастити сметаною або йогуртом і скласти стопкою, немов маленький торт. Прикрасити свіжою зеленню та подавати гарячими.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Страва виходить ніжною всередині, з хрумкою скоринкою зовні — ідеальний варіант швидкого та ситного сніданку.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.