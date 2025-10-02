Рецепт сніданку з картоплі та яєць — швидка страва з хрумкою скоринкою

Цей рецепт на сніданок здивує — знадобиться 3 картоплі та 2 яйця
Цей рецепт на сніданок із картоплі та яєць точно здивує вашу родину. Лише кілька простих інгредієнтів, мінімум часу — і на столі з’являється страва з апетитною золотистою скоринкою та ніжним смаком усередині. Подавати можна зі сметаною, йогуртом чи улюбленим соусом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 3 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- спеції (чорний перець, паприка, сушений часник тощо) — до свого смаку;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- олія — для смаження;
- сметана або грецький йогурт — для подачі;
- зелень свіжа (кріп, петрушка, зелена цибуля) — для прикрашання.
Спосіб приготування
Картоплю натерти на тертці в глибоку миску. Додати сіль, чорний перець, паприку, сушений часник та інші спеції до свого смаку. Добре перемішати. Додати збиті яйця, ще раз перемішати, всипати борошно й замісити масу.
У сковороді розігріти олію. Викладати картопляне тісто ложкою, формуючи невеликі коржики. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
Готові коржики змастити сметаною або йогуртом і скласти стопкою, немов маленький торт. Прикрасити свіжою зеленню та подавати гарячими.
Страва виходить ніжною всередині, з хрумкою скоринкою зовні — ідеальний варіант швидкого та ситного сніданку.
