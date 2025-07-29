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Успенский пост 2025 по новому календарю — что нельзя есть

29 июля 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Успенский пост 2025 — что нельзя есть, традиции по новому календарю
Яблоки и мед. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Успенский пост — один из самых почитаемых в христианской традиции. В 2025 году его даты уже соответствуют новому календарю — пост начнется 1 августа и продлится до 14-го. В этот период верующие придерживаются строгих ограничений в питании, молятся и готовятся к празднику Успения Богородицы.

Новини.LIVE расскажут, что разрешено есть, почему нельзя употреблять мясо и молочное, и как связан пост с августовскими Спасами.

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Успенский пост — один из четырех многодневных постов в христианской традиции. Он короткий, но достаточно строгий, и каждый год готовит верующих к великому празднику — Успению Пресвятой Богородицы. В 2025 году этот пост приходится уже по новоюлианскому календарю, по которому живет большинство православных украинцев после календарной реформы 2023 года.

Когда начинается Успенский пост в 2025 году

В 2025 году Успенский пост продлится с 1 августа по 14 августа включительно (новый стиль), и завершится праздником Успения Пресвятой Богородицы, который приходится на 15 августа.

коли Успенський піст в 2025
Свечи и огонь. Фото: Freepik

Ранее, по юлианскому календарю, пост начинался 14 августа, в день Медового Спаса. Однако теперь даты сдвинулись на 13 дней вперед.

Традиции Успенского поста

Успенский пост является одним из самых почитаемых и связанных с Пресвятой Богородицей. Его еще называют "осенним постом", хотя фактически он приходится на лето. В народе этот период часто связывали со Спасами — Медовым, Яблочным и Ореховым — которые также приходятся на август и символизируют завершение жатвы.

Главные традиции:

  • Участие в литургиях, молитвах и службах, посвященных Богородице;
  • Приготовление медовых и фруктовых блюд к трем Спасам;
  • Отказ от развлечений, шумных гуляний, свадеб;
  • Почитание усопших и принесение в храм плодов нового урожая.
правила Успенського посту 2025
Хлеб и сухофрукты. Фото: Freepik

Что нельзя есть во время Успенского поста

Успенский пост является строгим, и его правила схожи с Великим постом.

Запрещено:

  • мясо, рыба (кроме исключений);
  • молочные продукты;
  • яйца;
  • алкоголь;
  • блюда с большим количеством жира, особенно животного происхождения.

Разрешено:

  • овощи, фрукты, ягоды, зелень;
  • злаки, каши, бобовые;
  • грибы, орехи;
  • хлеб (без молока и яиц);
  • холодные блюда с растительным маслом.

Рыбу разрешается употреблять только в день Преображения Господня — 6 августа (второй Спас), если он не приходится на понедельник, среду или пятницу.

Совмещение поста со Спасами

Интересно, что все три Спаса (Медовый — 1 августа, Яблочный — 6 августа, Ореховый — 16 августа) частично или полностью попадают в период поста. Поэтому рецепты к праздникам должны быть постными — например, медовые лепешки без яиц, яблочная выпечка на воде или орехово-маковые рулеты без молока.

Успенский пост — это время духовного очищения, смирения и почитания Божьей Матери. В 2025 году он продлится с 1 по 14 августа включительно. Это короткий, но наполненный смыслом период, который важно провести с молитвой, благодарностью за урожай и бережным отношением к своему телу и душе.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

Также мы писали о традиционном украинском блюде на Маковея — рецепт очень вкусного макового рулета.

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