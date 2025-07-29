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Успенський піст 2025 за новим календарем — що не можна їсти

29 липня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Успенський піст 2025 — що не можна їсти, традиції за новим календарем
Яблука та мед. Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Успенський піст — один із найбільш шанованих у християнській традиції. У 2025 році його дати вже відповідають новому календарю — піст розпочнеться 1 серпня і триватиме до 14-го. У цей період віряни дотримуються суворих обмежень у харчуванні, моляться та готуються до свята Успіння Богородиці.

Новини.LIVE розкажуть, що дозволено їсти, чому не можна вживати м’ясо й молочне, та як пов’язаний піст із серпневими Спасами.

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Успенський піст — один із чотирьох багатоденних постів у християнській традиції. Він короткий, але досить суворий, і кожного року готує вірян до великого свята — Успіння Пресвятої Богородиці. У 2025 році цей піст припадає вже за новоюліанським календарем, за яким живе більшість православних українців після календарної реформи 2023 року.

Коли розпочинається Успенський піст у 2025 році

У 2025 році Успенський піст триватиме з 1 серпня по 14 серпня включно (новий стиль), і завершиться святом Успіння Пресвятої Богородиці, яке припадає на 15 серпня.

коли Успенський піст в 2025
Свічки та вогонь. Фото: Freepik

Раніше, за юліанським календарем, піст починався 14 серпня, у день Медового Спаса. Проте тепер дати зсунулися на 13 днів уперед.

Традиції Успенського посту

Успенський піст є одним із найбільш шанованих і пов’язаних із Пресвятою Богородицею. Його ще називають "осіннім постом", хоча фактично він припадає на літо. У народі цей період часто пов’язували зі Спасами — Медовим, Яблучним і Горіховим — що також припадають на серпень і символізують завершення жнив.

Головні традиції:

  • Участь у літургіях, молитвах і службах, присвячених Богородиці;
  • Приготування медових і фруктових страв до трьох Спасів;
  • Відмова від розваг, гучних гулянь, весіль;
  • Вшанування покійних і принесення в храм плодів нового врожаю.
правила Успенського посту 2025
Хліб та сухофрукти. Фото: Freepik

Що не можна їсти під час Успенського посту

Успенський піст є суворим, і його правила схожі з Великим постом.

Заборонено:

  • м’ясо, риба (крім винятків);
  • молочні продукти;
  • яйця;
  • алкоголь;
  • страви з великою кількістю жиру, особливо тваринного походження.

Дозволено:

  • овочі, фрукти, ягоди, зелень;
  • злаки, каші, бобові;
  • гриби, горіхи;
  • хліб (без молока і яєць);
  • холодні страви з рослинною олією.

Рибу дозволяється вживати лише в день Преображення Господнього — 6 серпня (другий Спас), якщо він не припадає на понеділок, середу або п’ятницю.

Поєднання посту зі Спасами

Цікаво, що всі три Спаси (Медовий — 1 серпня, Яблучний — 6 серпня, Горіховий — 16 серпня) частково або повністю потрапляють у період посту. Тому рецепти до свят мають бути пісними — наприклад, медові коржі без яєць, яблучна випічка на воді або горіхово-макові рулети без молока.

Успенський піст — це час духовного очищення, смирення і пошанування Божої Матері. У 2025 році він триватиме з 1 по 14 серпня включно. Це короткий, але наповнений змістом період, який важливо провести з молитвою, вдячністю за врожай і дбайливим ставленням до свого тіла та душі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які заборони та традиції супроводжують Успенський піст, що дозволено їсти, а що категорично не можна.

Також ми писали про традиційну українську страву на Маковія — рецепт дуже смачного маковика

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