Вареники с творогом на пару — рецепт идеального теста и нежная начинка

Вареники на пару. Фото: gospodynka.com.ua

Вареники с творогом на пару — это именно тот случай, когда простое блюдо дарит ощущение настоящего домашнего тепла. Мягкое, воздушное тесто на кефире хорошо поднимается на пару и остается нежным даже после остывания.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кефир — 150 мл.;

соль — ½ ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

масло — 1 ст. л.;

мука — 300-320 г;

сода — ½ ч. л.

Для начинки:

творог 9% — 300 г;

сахар — 3 ст. л. или по вкусу;

желток — 1 шт.;

соль — щепотка;

ваниль — по желанию;

манка или крахмал — 1 ч. л.

Способ приготовления

Для теста кефир использовать слегка теплый — не холодный и не горячий. В глубокую миску добавить кефир, соль, яйцо и масло, перемешать до однородной консистенции. Часть муки добавить сразу и осторожно перемешать. Остальную муку смешать с содой и постепенно добавить в тесто, замешивая мягкую, эластичную массу. Тесто может немного липнуть к рукам — это нормально, важно не добавлять лишней муки, чтобы оно оставалось нежным. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 10-15 минут, чтобы оно стало более податливым.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки творог при необходимости размять вилкой или измельчить блендером до более однородной, кремовой текстуры. Добавить сахар, желток, щепотку соли и ваниль по желанию. В конце добавить манку или крахмал, тщательно перемешать и отставить начинку на несколько минут.

Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Рабочую поверхность слегка присыпать мукой. Тесто раскатать слоем толщиной примерно 5-6 мм — такая толщина позволяет вареникам хорошо подняться на пару и остаться мягкими внутри. С помощью стакана или формы вырезать кружочки, выложить начинку, не перегружая тесто, и плотно защипнуть края.

Вареники с творогом. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле довести воду до кипения. Решетку пароварки или сито смазать сливочным или растительным маслом, выложить вареники на небольшом расстоянии друг от друга, ведь во время приготовления они увеличиваются в объеме. Накрыть крышкой и готовить на пару 8-10 минут на среднем огне. Крышку раньше времени не открывать, чтобы вареники не осели. После приготовления выключить огонь и оставить вареники под крышкой еще примерно на 1 минуту.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась