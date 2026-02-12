Видео
Главная Вкус Вареники с творогом на пару — идеальное тесто и особая начинка

Вареники с творогом на пару — идеальное тесто и особая начинка

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 21:04
Вареники с творогом на пару — рецепт идеального теста и нежная начинка
Вареники на пару. Фото: gospodynka.com.ua

Вареники с творогом на пару — это именно тот случай, когда простое блюдо дарит ощущение настоящего домашнего тепла. Мягкое, воздушное тесто на кефире хорошо поднимается на пару и остается нежным даже после остывания.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 150 мл.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • мука — 300-320 г;
  • сода — ½ ч. л.

Для начинки:

  • творог 9% — 300 г;
  • сахар — 3 ст. л. или по вкусу;
  • желток — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ваниль — по желанию;
  • манка или крахмал — 1 ч. л.

Способ приготовления

Для теста кефир использовать слегка теплый — не холодный и не горячий. В глубокую миску добавить кефир, соль, яйцо и масло, перемешать до однородной консистенции. Часть муки добавить сразу и осторожно перемешать. Остальную муку смешать с содой и постепенно добавить в тесто, замешивая мягкую, эластичную массу. Тесто может немного липнуть к рукам — это нормально, важно не добавлять лишней муки, чтобы оно оставалось нежным. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 10-15 минут, чтобы оно стало более податливым.

рецепт вареників на пару
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки творог при необходимости размять вилкой или измельчить блендером до более однородной, кремовой текстуры. Добавить сахар, желток, щепотку соли и ваниль по желанию. В конце добавить манку или крахмал, тщательно перемешать и отставить начинку на несколько минут.

рецепт вареників з сиром на пару
Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Рабочую поверхность слегка присыпать мукой. Тесто раскатать слоем толщиной примерно 5-6 мм — такая толщина позволяет вареникам хорошо подняться на пару и остаться мягкими внутри. С помощью стакана или формы вырезать кружочки, выложить начинку, не перегружая тесто, и плотно защипнуть края.

смачні вареники на пару
Вареники с творогом. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле довести воду до кипения. Решетку пароварки или сито смазать сливочным или растительным маслом, выложить вареники на небольшом расстоянии друг от друга, ведь во время приготовления они увеличиваются в объеме. Накрыть крышкой и готовить на пару 8-10 минут на среднем огне. Крышку раньше времени не открывать, чтобы вареники не осели. После приготовления выключить огонь и оставить вареники под крышкой еще примерно на 1 минуту.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
