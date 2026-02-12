Вареники с творогом на пару — рецепт идеального теста и нежная начинка

Вареники с творогом на пару — идеальное тесто и особая начинка
Вареники с творогом на пару — это именно тот случай, когда простое блюдо дарит ощущение настоящего домашнего тепла. Мягкое, воздушное тесто на кефире хорошо поднимается на пару и остается нежным даже после остывания.
Вам понадобится:
- кефир — 150 мл.;
- соль — ½ ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 1 ст. л.;
- мука — 300-320 г;
- сода — ½ ч. л.
Для начинки:
- творог 9% — 300 г;
- сахар — 3 ст. л. или по вкусу;
- желток — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- ваниль — по желанию;
- манка или крахмал — 1 ч. л.
Способ приготовления
Для теста кефир использовать слегка теплый — не холодный и не горячий. В глубокую миску добавить кефир, соль, яйцо и масло, перемешать до однородной консистенции. Часть муки добавить сразу и осторожно перемешать. Остальную муку смешать с содой и постепенно добавить в тесто, замешивая мягкую, эластичную массу. Тесто может немного липнуть к рукам — это нормально, важно не добавлять лишней муки, чтобы оно оставалось нежным. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 10-15 минут, чтобы оно стало более податливым.
Для начинки творог при необходимости размять вилкой или измельчить блендером до более однородной, кремовой текстуры. Добавить сахар, желток, щепотку соли и ваниль по желанию. В конце добавить манку или крахмал, тщательно перемешать и отставить начинку на несколько минут.
Рабочую поверхность слегка присыпать мукой. Тесто раскатать слоем толщиной примерно 5-6 мм — такая толщина позволяет вареникам хорошо подняться на пару и остаться мягкими внутри. С помощью стакана или формы вырезать кружочки, выложить начинку, не перегружая тесто, и плотно защипнуть края.
В кастрюле довести воду до кипения. Решетку пароварки или сито смазать сливочным или растительным маслом, выложить вареники на небольшом расстоянии друг от друга, ведь во время приготовления они увеличиваются в объеме. Накрыть крышкой и готовить на пару 8-10 минут на среднем огне. Крышку раньше времени не открывать, чтобы вареники не осели. После приготовления выключить огонь и оставить вареники под крышкой еще примерно на 1 минуту.
