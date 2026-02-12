Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Вареники з сиром на пару — ідеальне тісто та особлива начинка

Вареники з сиром на пару — ідеальне тісто та особлива начинка

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 21:04
Вареники з сиром на пару — рецепт ідеального тіста та ніжна начинка
Вареники на пару. Фото: gospodynka.com.ua

Вареники з сиром на пару — це саме той випадок, коли проста страва дарує відчуття справжнього домашнього тепла. М’яке, повітряне тісто на кефірі добре піднімається на пару й залишається ніжним навіть після охолодження. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 150 мл.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • борошно — 300–320 г;
  • сода — ½ ч. л.

Для начинки:

  • сир кисломолочний 9% — 300 г;
  • цукор — 3 ст. л. або до смаку;
  • жовток — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ваніль — за бажанням;
  • манка або крохмаль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для тіста кефір використати злегка теплий — не холодний і не гарячий. У глибоку миску додати кефір, сіль, яйце та олію, перемішати до однорідної консистенції. Частину борошна додати одразу й обережно перемішати. Решту борошна змішати із содою та поступово додати до тіста, замішуючи м’яку, еластичну масу. Тісто може трохи липнути до рук — це нормально, важливо не додавати зайвого борошна, щоб воно залишалося ніжним. Готове тісто накрити харчовою плівкою й залишити відпочити на 10–15 хвилин, щоб воно стало більш податливим.

рецепт вареників на пару
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки сир за потреби розім’яти виделкою або подрібнити блендером до більш однорідної, кремової текстури. Додати цукор, жовток, дрібку солі та ваніль за бажанням. Наприкінці додати манку або крохмаль, ретельно перемішати й відставити начинку на кілька хвилин.

рецепт вареників з сиром на пару
Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Робочу поверхню злегка присипати борошном. Тісто розкачати шаром товщиною приблизно 5–6 мм — така товщина дозволяє вареникам добре піднятися на пару й залишитися м’якими всередині. За допомогою склянки або форми вирізати кружальця, викласти начинку, не перевантажуючи тісто, та щільно защипнути краї.

смачні вареники на пару
Вареники з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі довести воду до кипіння. Решітку пароварки або сито змастити вершковим маслом чи олією, викласти вареники на невеликій відстані один від одного, адже під час приготування вони збільшуються в об’ємі. Накрити кришкою та готувати на пару 8–10 хвилин на середньому вогні. Кришку раніше часу не відкривати, щоб вареники не осіли. Після приготування вимкнути вогонь і залишити вареники під кришкою ще приблизно на 1 хвилину.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт кисломолочний сир Українська кухня вареники Масниця
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації