Вареники з сиром на пару — рецепт ідеального тіста та ніжна начинка

Вареники на пару. Фото: gospodynka.com.ua

Вареники з сиром на пару — це саме той випадок, коли проста страва дарує відчуття справжнього домашнього тепла. М’яке, повітряне тісто на кефірі добре піднімається на пару й залишається ніжним навіть після охолодження.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кефір — 150 мл.;

сіль — ½ ч. л.;

яйце — 1 шт.;

олія — 1 ст. л.;

борошно — 300–320 г;

сода — ½ ч. л.

Для начинки:

сир кисломолочний 9% — 300 г;

цукор — 3 ст. л. або до смаку;

жовток — 1 шт.;

сіль — дрібка;

ваніль — за бажанням;

манка або крохмаль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для тіста кефір використати злегка теплий — не холодний і не гарячий. У глибоку миску додати кефір, сіль, яйце та олію, перемішати до однорідної консистенції. Частину борошна додати одразу й обережно перемішати. Решту борошна змішати із содою та поступово додати до тіста, замішуючи м’яку, еластичну масу. Тісто може трохи липнути до рук — це нормально, важливо не додавати зайвого борошна, щоб воно залишалося ніжним. Готове тісто накрити харчовою плівкою й залишити відпочити на 10–15 хвилин, щоб воно стало більш податливим.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки сир за потреби розім’яти виделкою або подрібнити блендером до більш однорідної, кремової текстури. Додати цукор, жовток, дрібку солі та ваніль за бажанням. Наприкінці додати манку або крохмаль, ретельно перемішати й відставити начинку на кілька хвилин.

Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Робочу поверхню злегка присипати борошном. Тісто розкачати шаром товщиною приблизно 5–6 мм — така товщина дозволяє вареникам добре піднятися на пару й залишитися м’якими всередині. За допомогою склянки або форми вирізати кружальця, викласти начинку, не перевантажуючи тісто, та щільно защипнути краї.

Вареники з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі довести воду до кипіння. Решітку пароварки або сито змастити вершковим маслом чи олією, викласти вареники на невеликій відстані один від одного, адже під час приготування вони збільшуються в об’ємі. Накрити кришкою та готувати на пару 8–10 хвилин на середньому вогні. Кришку раніше часу не відкривати, щоб вареники не осіли. Після приготування вимкнути вогонь і залишити вареники під кришкою ще приблизно на 1 хвилину.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.