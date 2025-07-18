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Главная arrow Вкус arrow Ужин по-быстрому — это палочка-выручалочка после тяжелого дня arrow

Ужин по-быстрому — это палочка-выручалочка после тяжелого дня

18 июля 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Ужин по-быстрому из куриного филе — рецепт с фото сочного блюда с кефиром и творогом
Запеканка на ужин. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

После долгого дня хочется простоты, тепла и вкусной домашней еды. Этот рецепт — именно то, что нужно: нежное куриное филе в ароматном маринаде с кефиром, запеченное с луком и сыром. Минимум усилий, максимум вкуса — идеальный вариант для быстрого ужина, который всем понравится.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 3 шт.;
  • кефир — 200 г;
  • горчица — 2 ч. л.;
  • чеснок — 2-3 зуб;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • соль, перец, паприка — по своему вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • твердый сыр — 150 г.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе небольшими кусочками. В миске смешать кефир, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, крахмал, соль, перец и паприку.

вечеря по-швидкому з курячого філе
Курица в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить курятину, перемешать, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник мариноваться минимум на 2 часа.

рецепт з фото соковитої страви з кефіром та сиром
Курица и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

После маринования выложить куриную массу в форму для запекания, сверху распределить лук, нарезанный полукольцами, и щедро посыпать тертым сыром.

вечеря по-швидкому з курячого філе
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в разогретой до 200 °C духовке 20-25 минут до румяной корочки. 

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