Ужин по-быстрому из куриного филе — рецепт с фото сочного блюда с кефиром и творогом

Запеканка на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

После долгого дня хочется простоты, тепла и вкусной домашней еды. Этот рецепт — именно то, что нужно: нежное куриное филе в ароматном маринаде с кефиром, запеченное с луком и сыром. Минимум усилий, максимум вкуса — идеальный вариант для быстрого ужина, который всем понравится.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное филе — 3 шт.;

кефир — 200 г;

горчица — 2 ч. л.;

чеснок — 2-3 зуб;

крахмал — 1 ст. л.;

соль, перец, паприка — по своему вкусу;

лук — 1 шт.;

твердый сыр — 150 г.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе небольшими кусочками. В миске смешать кефир, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, крахмал, соль, перец и паприку.

Курица в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить курятину, перемешать, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник мариноваться минимум на 2 часа.

Курица и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

После маринования выложить куриную массу в форму для запекания, сверху распределить лук, нарезанный полукольцами, и щедро посыпать тертым сыром.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в разогретой до 200 °C духовке 20-25 минут до румяной корочки.

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