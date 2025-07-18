Ужин по-быстрому из куриного филе — рецепт с фото сочного блюда с кефиром и творогом

Ужин по-быстрому — это палочка-выручалочка после тяжелого дня
После долгого дня хочется простоты, тепла и вкусной домашней еды. Этот рецепт — именно то, что нужно: нежное куриное филе в ароматном маринаде с кефиром, запеченное с луком и сыром. Минимум усилий, максимум вкуса — идеальный вариант для быстрого ужина, который всем понравится.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе — 3 шт.;
- кефир — 200 г;
- горчица — 2 ч. л.;
- чеснок — 2-3 зуб;
- крахмал — 1 ст. л.;
- соль, перец, паприка — по своему вкусу;
- лук — 1 шт.;
- твердый сыр — 150 г.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе небольшими кусочками. В миске смешать кефир, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, крахмал, соль, перец и паприку.
Добавить курятину, перемешать, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник мариноваться минимум на 2 часа.
После маринования выложить куриную массу в форму для запекания, сверху распределить лук, нарезанный полукольцами, и щедро посыпать тертым сыром.
Запекать в разогретой до 200 °C духовке 20-25 минут до румяной корочки.
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