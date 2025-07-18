Вечеря по-швидкому з курячого філе — рецепт з фото соковитої страви з кефіром та сиром

Запіканка на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Після довгого дня хочеться простоти, тепла й смачної домашньої їжі. Цей рецепт — саме те, що потрібно: ніжне куряче філе в ароматному маринаді з кефіром, запечене з цибулею та сиром. Мінімум зусиль, максимум смаку — ідеальний варіант для швидкої вечері, яка всім сподобається.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 3 шт.;

кефір — 200 г;

гірчиця — 2 ч. л.;

часник — 2–3 зуб.;

крохмаль — 1 ст. л.;

сіль, перець, паприка — до свого смаку;

цибуля — 1 шт.;

твердий сир — 150 г.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе невеликими шматочками. У мисці змішати кефір, гірчицю, пропущений через прес часник, крохмаль, сіль, перець і паприку.

Курка в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Додати курятину, перемішати, накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник маринуватися щонайменше на 2 години.

Курка та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Після маринування викласти курячу масу у форму для запікання, зверху розподілити цибулю, нарізану півкільцями, і щедро посипати тертим сиром.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати в розігрітій до 200 °C духовці 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.

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