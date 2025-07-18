Вечеря по-швидкому з курячого філе — рецепт з фото соковитої страви з кефіром та сиром

Вечеря по-швидкому — це паличка-виручалочка після важкого дня
Після довгого дня хочеться простоти, тепла й смачної домашньої їжі. Цей рецепт — саме те, що потрібно: ніжне куряче філе в ароматному маринаді з кефіром, запечене з цибулею та сиром. Мінімум зусиль, максимум смаку — ідеальний варіант для швидкої вечері, яка всім сподобається.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 3 шт.;
- кефір — 200 г;
- гірчиця — 2 ч. л.;
- часник — 2–3 зуб.;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- сіль, перець, паприка — до свого смаку;
- цибуля — 1 шт.;
- твердий сир — 150 г.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе невеликими шматочками. У мисці змішати кефір, гірчицю, пропущений через прес часник, крохмаль, сіль, перець і паприку.
Додати курятину, перемішати, накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник маринуватися щонайменше на 2 години.
Після маринування викласти курячу масу у форму для запікання, зверху розподілити цибулю, нарізану півкільцями, і щедро посипати тертим сиром.
Запікати в розігрітій до 200 °C духовці 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.
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