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Вечеря по-швидкому — це паличка-виручалочка після важкого дня

18 липня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Вечеря по-швидкому з курячого філе — рецепт з фото соковитої страви з кефіром та сиром
Запіканка на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Після довгого дня хочеться простоти, тепла й смачної домашньої їжі. Цей рецепт — саме те, що потрібно: ніжне куряче філе в ароматному маринаді з кефіром, запечене з цибулею та сиром. Мінімум зусиль, максимум смаку — ідеальний варіант для швидкої вечері, яка всім сподобається.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 3 шт.;
  • кефір — 200 г;
  • гірчиця — 2 ч. л.;
  • часник — 2–3 зуб.;
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • сіль, перець, паприка — до свого смаку;
  • цибуля — 1 шт.;
  • твердий сир — 150 г.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе невеликими шматочками. У мисці змішати кефір, гірчицю, пропущений через прес часник, крохмаль, сіль, перець і паприку.

вечеря по-швидкому з курячого філе
Курка в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Додати курятину, перемішати, накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник маринуватися щонайменше на 2 години.

рецепт з фото соковитої страви з кефіром та сиром
Курка та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Після маринування викласти курячу масу у форму для запікання, зверху розподілити цибулю, нарізану півкільцями, і щедро посипати тертим сиром.

вечеря по-швидкому з курячого філе
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати в розігрітій до 200 °C духовці 20–25 хвилин до рум’яної скоринки. 

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