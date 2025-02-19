Ужин из недорогой рыбы для всей семьи — рецепт, который покоряет

Замороженный минтай. Фото: smachnenke.com.ua

Вкусный ужин не должен быть дорогим! Этот рецепт с минтаем в нежном сметанном соусе с пикантными нотками соленого огурца станет идеальным вариантом для всей семьи. Готовится быстро, а получается так вкусно, что все попросят добавки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

минтай — 2 рыбы;

мука — 3 ст.л.;

приправа для рыбы — 1 ч.л.;

перец красный — 1/3 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

лук репчатый — 1 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

кипяток — 200 мл;

сметана — 4 ст.л.;

мука — 1 ст.л.;

вода — 70 мл;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить рыбу, нарезать порционными кусочками, выложить в глубокую миску или пакет. В отдельной емкости смешать муку, приправу для рыбы, красный перец и соль. Обвалять кусочки рыбы в этой смеси.

Лук и сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с маслом, выложить рыбу и обжарить до румяной корочки со всех сторон. В другой сковороде обжарить нарезанный полукольцами лук до мягкости, добавить нарезанные соленые огурцы, перемешать и влить кипяток. Готовить под крышкой 5 минут.

Приготовление рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

В небольшой миске смешать сметану, муку и воду, перемешать до однородности. Влить полученную смесь в сковороду с луком и огурцами, добавить соль и перец по вкусу.

Вкусная рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить обжаренную рыбу в соус, полить сверху, накрыть крышкой и тушить на слабом огне еще 15 минут. Подавать рыбу с соусом и гарниром на выбор.

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