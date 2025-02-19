Ужин из недорогой рыбы для всей семьи — рецепт, который покоряет

Ужин из недорогой рыбы для всей семьи по рецепту соседки
Вкусный ужин не должен быть дорогим! Этот рецепт с минтаем в нежном сметанном соусе с пикантными нотками соленого огурца станет идеальным вариантом для всей семьи. Готовится быстро, а получается так вкусно, что все попросят добавки.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- минтай — 2 рыбы;
- мука — 3 ст.л.;
- приправа для рыбы — 1 ч.л.;
- перец красный — 1/3 ч.л.;
- соль — 1 ч.л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- кипяток — 200 мл;
- сметана — 4 ст.л.;
- мука — 1 ст.л.;
- вода — 70 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить рыбу, нарезать порционными кусочками, выложить в глубокую миску или пакет. В отдельной емкости смешать муку, приправу для рыбы, красный перец и соль. Обвалять кусочки рыбы в этой смеси.
Разогреть сковороду с маслом, выложить рыбу и обжарить до румяной корочки со всех сторон. В другой сковороде обжарить нарезанный полукольцами лук до мягкости, добавить нарезанные соленые огурцы, перемешать и влить кипяток. Готовить под крышкой 5 минут.
В небольшой миске смешать сметану, муку и воду, перемешать до однородности. Влить полученную смесь в сковороду с луком и огурцами, добавить соль и перец по вкусу.
Переложить обжаренную рыбу в соус, полить сверху, накрыть крышкой и тушить на слабом огне еще 15 минут. Подавать рыбу с соусом и гарниром на выбор.
Ранее мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.
Также писали, как приготовить самую вкусную скумбрию пряного соления за два часа.
Еще мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.
Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.
Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.
Читайте Новини.LIVE!