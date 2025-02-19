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Вечеря з недорогої риби для всієї родини за рецептом сусідки

19 лютого 2025 00:31
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Вечеря з недорогої риби для всієї родини — рецепт, що підкорює
Заморожений минтай. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Смачна вечеря не має бути дорогою! Цей рецепт з мінтаєм у ніжному сметанному соусі з пікантними нотками солоного огірка стане ідеальним варіантом для всієї родини. Готується швидко, а виходить так смачно, що всі попросять добавки. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • минтай — 2 рибини;
  • борошно — 3 ст.л.;
  • приправа для риби — 1 ч.л.;
  • перець червоний — 1/3 ч.л.;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • солоні огірки — 2 шт.;
  • окріп — 200 мл;
  • сметана — 4 ст.л.;
  • борошно — 1 ст.л.;
  • вода — 70 мл;
  • сіль, перець — на смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити рибу, нарізати порційними шматочками, викласти у глибоку миску або пакет. В окремій місткості змішати борошно, приправу для риби, червоний перець та сіль. Обваляти шматочки риби у цій суміші.

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Цибуля та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією, викласти рибу та обсмажити до рум’яної скоринки з усіх боків. В іншій сковороді обсмажити нарізану півкільцями цибулю до м’якості, додати нарізані солоні огірки, перемішати та влити окріп. Готувати під кришкою 5 хвилин.

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Приготування риби. Фото: smachnenke.com.ua

У невеликій мисці змішати сметану, борошно та воду, перемішати до однорідності. Влити отриману суміш у сковороду з цибулею та огірками, додати сіль і перець на смак.

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Смачна риба. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти обсмажену рибу в соус, полити зверху, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні ще 15 хвилин. Подавати рибу з соусом та гарніром на вибір. 

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