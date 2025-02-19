Вечеря з недорогої риби для всієї родини — рецепт, що підкорює

Заморожений минтай. Фото: smachnenke.com.ua

Смачна вечеря не має бути дорогою! Цей рецепт з мінтаєм у ніжному сметанному соусі з пікантними нотками солоного огірка стане ідеальним варіантом для всієї родини. Готується швидко, а виходить так смачно, що всі попросять добавки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

минтай — 2 рибини;

борошно — 3 ст.л.;

приправа для риби — 1 ч.л.;

перець червоний — 1/3 ч.л.;

сіль — 1 ч.л.;

цибуля — 1 шт.;

солоні огірки — 2 шт.;

окріп — 200 мл;

сметана — 4 ст.л.;

борошно — 1 ст.л.;

вода — 70 мл;

сіль, перець — на смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити рибу, нарізати порційними шматочками, викласти у глибоку миску або пакет. В окремій місткості змішати борошно, приправу для риби, червоний перець та сіль. Обваляти шматочки риби у цій суміші.

Цибуля та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією, викласти рибу та обсмажити до рум’яної скоринки з усіх боків. В іншій сковороді обсмажити нарізану півкільцями цибулю до м’якості, додати нарізані солоні огірки, перемішати та влити окріп. Готувати під кришкою 5 хвилин.

Приготування риби. Фото: smachnenke.com.ua

У невеликій мисці змішати сметану, борошно та воду, перемішати до однорідності. Влити отриману суміш у сковороду з цибулею та огірками, додати сіль і перець на смак.

Смачна риба. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти обсмажену рибу в соус, полити зверху, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні ще 15 хвилин. Подавати рибу з соусом та гарніром на вибір.

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