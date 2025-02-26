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Возьмите сельдь и кефир — супер полезная закуска из рыбы

26 февраля 2025 00:19
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сельдь в кефирном маринаде — супер полезная закуска из рыбы
Селедка и кефир. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сельдь можно не только засаливать, но и мариновать в кефире! Этот рецепт сделает рыбу нежной, ароматной и супер полезной. Идеальная закуска к любому столу!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • филе соленой сельди — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • кефир — 1 стакан;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • французская горчица — 1 ч. л.;
  • острая горчица — 1 ч. л.

Для картофеля:

  • картофель — по необходимости;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — по вкусу;
  • укроп — по вкусу.

Способ приготовления

Филе сельди нарезать небольшими кусочками, лук — полукольцами. В глубокой миске смешать кефир с сахаром, черным перцем и двумя видами горчицы.

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Приготовление заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в маринад сельдь и лук, перемешать. Накрыть и поставить в холодильник на 12 часов.

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Кусочки рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель отварить в подсоленной воде, слить воду, добавить сливочное масло и посыпать измельченным укропом.

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Рыба в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать маринованную сельдь с картофелем.

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Рыба и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

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