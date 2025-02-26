Сельдь в кефирном маринаде — супер полезная закуска из рыбы

Возьмите сельдь и кефир — супер полезная закуска из рыбы
Сельдь можно не только засаливать, но и мариновать в кефире! Этот рецепт сделает рыбу нежной, ароматной и супер полезной. Идеальная закуска к любому столу!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- филе соленой сельди — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- кефир — 1 стакан;
- сахар — 1 ст. л.;
- черный перец — по вкусу;
- французская горчица — 1 ч. л.;
- острая горчица — 1 ч. л.
Для картофеля:
- картофель — по необходимости;
- соль — 1 ч. л.;
- сливочное масло — по вкусу;
- укроп — по вкусу.
Способ приготовления
Филе сельди нарезать небольшими кусочками, лук — полукольцами. В глубокой миске смешать кефир с сахаром, черным перцем и двумя видами горчицы.
Выложить в маринад сельдь и лук, перемешать. Накрыть и поставить в холодильник на 12 часов.
Картофель отварить в подсоленной воде, слить воду, добавить сливочное масло и посыпать измельченным укропом.
Подавать маринованную сельдь с картофелем.
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