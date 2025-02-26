Сельдь в кефирном маринаде — супер полезная закуска из рыбы

Селедка и кефир. Фото: smachnenke.com.ua

Сельдь можно не только засаливать, но и мариновать в кефире! Этот рецепт сделает рыбу нежной, ароматной и супер полезной. Идеальная закуска к любому столу!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

филе соленой сельди — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

кефир — 1 стакан;

сахар — 1 ст. л.;

черный перец — по вкусу;

французская горчица — 1 ч. л.;

острая горчица — 1 ч. л.

Для картофеля:

картофель — по необходимости;

соль — 1 ч. л.;

сливочное масло — по вкусу;

укроп — по вкусу.

Способ приготовления

Филе сельди нарезать небольшими кусочками, лук — полукольцами. В глубокой миске смешать кефир с сахаром, черным перцем и двумя видами горчицы.

Приготовление заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в маринад сельдь и лук, перемешать. Накрыть и поставить в холодильник на 12 часов.

Кусочки рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель отварить в подсоленной воде, слить воду, добавить сливочное масло и посыпать измельченным укропом.

Рыба в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать маринованную сельдь с картофелем.

Рыба и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Ранее мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также писали, как приготовить самую вкусную скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.

Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.