Оселедець у кефірному маринаді — супер корисна закуска з риби

Візьміть оселедець та кефір — супер корисна закуска з риби
Оселедець можна не лише засолювати, а й маринувати в кефірі! Цей рецепт зробить рибу ніжною, ароматною та супер корисною. Ідеальна закуска до будь-якого столу!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- філе солоного оселедця — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- кефір — 1 склянка;
- цукор — 1 ст. л.;
- чорний перець — за смаком;
- французька гірчиця — 1 ч. л.;
- гостра гірчиця — 1 ч. л.
Для картоплі:
- картопля — за потребою;
- сіль — 1 ч. л.;
- вершкове масло — за смаком;
- кріп — за смаком.
Спосіб приготування
Філе оселедця нарізати невеликими шматочками, цибулю — півкільцями. У глибокій мисці змішати кефір із цукром, чорним перцем та двома видами гірчиці.
Викласти в маринад оселедець та цибулю, перемішати. Накрити та поставити в холодильник на 12 годин.
Картоплю відварити в підсоленій воді, злити воду, додати вершкове масло і посипати подрібненим кропом.
Подавати маринований оселедець із картоплею.
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