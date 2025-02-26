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Візьміть оселедець та кефір — супер корисна закуска з риби

26 лютого 2025 00:19
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Оселедець у кефірному маринаді — супер корисна закуска з риби
Оселедець та кефір. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Оселедець можна не лише засолювати, а й маринувати в кефірі! Цей рецепт зробить рибу ніжною, ароматною та супер корисною. Ідеальна закуска до будь-якого столу!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • філе солоного оселедця — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • кефір — 1 склянка;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • чорний перець — за смаком;
  • французька гірчиця — 1 ч. л.;
  • гостра гірчиця — 1 ч. л.

Для картоплі:

  • картопля — за потребою;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — за смаком;
  • кріп — за смаком.

Спосіб приготування

Філе оселедця нарізати невеликими шматочками, цибулю — півкільцями. У глибокій мисці змішати кефір із цукром, чорним перцем та двома видами гірчиці.

як приготувати оселедець в кефірі
Приготування заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти в маринад оселедець та цибулю, перемішати. Накрити та поставити в холодильник на 12 годин.

рецепт, як приготувати оселедець в кефірі
Шматочки риби. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю відварити в підсоленій воді, злити воду, додати вершкове масло і посипати подрібненим кропом.

рецепт, як приготувати оселедець в кефірі на вечерю
Риба в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати маринований оселедець із картоплею.

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Риба та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

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