Оселедець у кефірному маринаді — супер корисна закуска з риби

Оселедець та кефір. Фото: smachnenke.com.ua

Оселедець можна не лише засолювати, а й маринувати в кефірі! Цей рецепт зробить рибу ніжною, ароматною та супер корисною. Ідеальна закуска до будь-якого столу!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

філе солоного оселедця — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

кефір — 1 склянка;

цукор — 1 ст. л.;

чорний перець — за смаком;

французька гірчиця — 1 ч. л.;

гостра гірчиця — 1 ч. л.

Для картоплі:

картопля — за потребою;

сіль — 1 ч. л.;

вершкове масло — за смаком;

кріп — за смаком.

Спосіб приготування

Філе оселедця нарізати невеликими шматочками, цибулю — півкільцями. У глибокій мисці змішати кефір із цукром, чорним перцем та двома видами гірчиці.

Приготування заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти в маринад оселедець та цибулю, перемішати. Накрити та поставити в холодильник на 12 годин.

Шматочки риби. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю відварити в підсоленій воді, злити воду, додати вершкове масло і посипати подрібненим кропом.

Риба в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати маринований оселедець із картоплею.

Риба та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

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