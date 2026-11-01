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Главная Вкус Вместо хлеба: 17 домашних лепешек для бутербродов из 1 кг муки

Вместо хлеба: 17 домашних лепешек для бутербродов из 1 кг муки

Ua ru
1 ноября 2026 15:44
Домашние лепешки вместо хлеба: 17 мягких булочек из килограмма муки
Домашние лепешки. Фото: smachnenke.com.ua

Такие лепешки получаются мягкими, воздушными и очень аппетитными. Их можно подавать к первым блюдам или начинять сыром, курицей и свежими овощами.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • молоко — 300 мл;
  • вода — 500 мл;
  • сухие дрожжи — 6 г;
  • мука — примерно 1 кг;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • растительное масло — 30 мл.

Для смазывания:

  • натуральный йогурт — 2 ст. л.;
  • желток — 1 шт.;
  • вода — 2–3 ст. л.
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Лепешки для бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать теплое молоко и воду с дрожжами и сахаром.
  2. Добавить муку с солью, влить растительное масло и замесить мягкое липкое тесто.
  3. Накрыть и оставить на 30 минут, обмять и дать подняться ещё столько же.
  4. Разделить тесто на 17 частей, сформировать шарики и оставить на 10 минут. Смешать йогурт, желток и воду.
  5. Расплющить шарики в лепешки, выложить на разогретый до 250 °C противень, смазать смесью и сделать пальцами неглубокие углубления.
  6. Выпекать 10–15 минут до золотистой корочки.
  7. Подавать теплыми вместо хлеба или использовать для бутербродов.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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