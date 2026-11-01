Домашние лепешки вместо хлеба: 17 мягких булочек из килограмма муки

Домашние лепешки. Фото: smachnenke.com.ua

Такие лепешки получаются мягкими, воздушными и очень аппетитными. Их можно подавать к первым блюдам или начинять сыром, курицей и свежими овощами.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

молоко — 300 мл;

вода — 500 мл;

сухие дрожжи — 6 г;

мука — примерно 1 кг;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1,5 ч. л.;

растительное масло — 30 мл.

Для смазывания:

натуральный йогурт — 2 ст. л.;

желток — 1 шт.;

вода — 2–3 ст. л.

Лепешки для бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать теплое молоко и воду с дрожжами и сахаром. Добавить муку с солью, влить растительное масло и замесить мягкое липкое тесто. Накрыть и оставить на 30 минут, обмять и дать подняться ещё столько же. Разделить тесто на 17 частей, сформировать шарики и оставить на 10 минут. Смешать йогурт, желток и воду. Расплющить шарики в лепешки, выложить на разогретый до 250 °C противень, смазать смесью и сделать пальцами неглубокие углубления. Выпекать 10–15 минут до золотистой корочки. Подавать теплыми вместо хлеба или использовать для бутербродов.

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