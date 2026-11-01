Домашние лепешки вместо хлеба: 17 мягких булочек из килограмма муки

Вместо хлеба: 17 домашних лепешек для бутербродов из 1 кг муки
Ua ru
1 ноября 2026 15:44
Домашние лепешки. Фото: smachnenke.com.ua
Такие лепешки получаются мягкими, воздушными и очень аппетитными. Их можно подавать к первым блюдам или начинять сыром, курицей и свежими овощами.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- молоко — 300 мл;
- вода — 500 мл;
- сухие дрожжи — 6 г;
- мука — примерно 1 кг;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- растительное масло — 30 мл.
Для смазывания:
- натуральный йогурт — 2 ст. л.;
- желток — 1 шт.;
- вода — 2–3 ст. л.
Способ приготовления
- Смешать теплое молоко и воду с дрожжами и сахаром.
- Добавить муку с солью, влить растительное масло и замесить мягкое липкое тесто.
- Накрыть и оставить на 30 минут, обмять и дать подняться ещё столько же.
- Разделить тесто на 17 частей, сформировать шарики и оставить на 10 минут. Смешать йогурт, желток и воду.
- Расплющить шарики в лепешки, выложить на разогретый до 250 °C противень, смазать смесью и сделать пальцами неглубокие углубления.
- Выпекать 10–15 минут до золотистой корочки.
- Подавать теплыми вместо хлеба или использовать для бутербродов.
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