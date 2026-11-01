Домашні коржики замість хліба: 17 м’яких булочок із кілограма борошна

Домашні коржики. Фото: smachnenke.com.ua

Такі коржики виходять м’якими, повітряними й дуже апетитними. Їх можна подавати до перших страв або наповнювати сиром, куркою та свіжими овочами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

молоко — 300 мл;

вода — 500 мл;

сухі дріжджі — 6 г;

борошно — приблизно 1 кг;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1,5 ч. л.;

олія — 30 мл.

Для змащування:

натуральний йогурт — 2 ст. л.;

жовток — 1 шт.;

вода — 2–3 ст. л.

Коржики для бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Змішати теплі молоко й воду з дріжджами та цукром. Додати борошно із сіллю, влити олію та замісити м’яке липке тісто. Накрити й залишити на 30 хвилин, обім’яти та дати підійти ще стільки ж. Розділити тісто на 17 частин, сформувати кульки й залишити на 10 хвилин. Змішати йогурт, жовток і воду. Розплющити кульки в коржики, викласти на розігріте до 250 °C деко, змастити сумішшю та зробити пальцями неглибокі заглиблення. Випікати 10–15 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплими замість хліба або використовувати для бутербродів.

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