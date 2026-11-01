Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Замість хліба: 17 домашніх коржиків для бутербродів з 1 кг борошна

Замість хліба: 17 домашніх коржиків для бутербродів з 1 кг борошна

Ua ru
1 листопада 2026 15:44
Домашні коржики замість хліба: 17 м’яких булочок із кілограма борошна
Домашні коржики. Фото: smachnenke.com.ua

Такі коржики виходять м’якими, повітряними й дуже апетитними. Їх можна подавати до перших страв або наповнювати сиром, куркою та свіжими овочами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • молоко — 300 мл;
  • вода — 500 мл;
  • сухі дріжджі — 6 г;
  • борошно — приблизно 1 кг;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • олія — 30 мл.

Для змащування:

  • натуральний йогурт — 2 ст. л.;
  • жовток — 1 шт.;
  • вода — 2–3 ст. л.
рецепт коржиків замість хліба
Коржики для бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати теплі молоко й воду з дріжджами та цукром.
  2. Додати борошно із сіллю, влити олію та замісити м’яке липке тісто.
  3. Накрити й залишити на 30 хвилин, обім’яти та дати підійти ще стільки ж.
  4. Розділити тісто на 17 частин, сформувати кульки й залишити на 10 хвилин. Змішати йогурт, жовток і воду.
  5. Розплющити кульки в коржики, викласти на розігріте до 250 °C деко, змастити сумішшю та зробити пальцями неглибокі заглиблення.
  6. Випікати 10–15 хвилин до золотистої скоринки.
  7. Подавати теплими замість хліба або використовувати для бутербродів.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Читайте також:

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.

рецепт випічка хліб тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації