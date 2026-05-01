Вместо майонеза: соус, из-за которого салаты в ресторанах такие вкусные

Соус для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Этот соус легко меняет вкус привычных салатов и делает их по-настоящему ресторанными. Нежная текстура и баланс сладкого и кислого создают идеальную заправку без майонеза. Готовится быстро, а результат приятно удивляет. Один раз попробовав, вы точно захотите использовать его постоянно.

Вам понадобится:

горчица в зернах — 1 ст. л.;

горчица обычная — 1,5 ст. л.;

мед — 1,5 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

растительное масло — 10 ст. л.

Соус для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В миске соединить горчицу в зернах и обычную горчицу, добавить мед и лимонный сок, перемешать до однородности. Постепенно добавить масло, постоянно перемешивая, чтобы образовалась густая, кремовая эмульсия. Соус должен стать гладким и шелковистым по текстуре. Готовую заправку перелить в банку и хранить в холодильнике.