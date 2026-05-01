Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вместо майонеза: соус, из-за которого салаты в ресторанах такие вкусные

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 01:00
Соус для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Этот соус легко меняет вкус привычных салатов и делает их по-настоящему ресторанными. Нежная текстура и баланс сладкого и кислого создают идеальную заправку без майонеза. Готовится быстро, а результат приятно удивляет. Один раз попробовав, вы точно захотите использовать его постоянно.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • горчица в зернах — 1 ст. л.;
  • горчица обычная — 1,5 ст. л.;
  • мед — 1,5 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 10 ст. л.
Способ приготовления

  1. В миске соединить горчицу в зернах и обычную горчицу, добавить мед и лимонный сок, перемешать до однородности.
  2. Постепенно добавить масло, постоянно перемешивая, чтобы образовалась густая, кремовая эмульсия.
  3. Соус должен стать гладким и шелковистым по текстуре. Готовую заправку перелить в банку и хранить в холодильнике.

Читайте также:
салат рецепт соус
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации