Вместо майонеза: соус, из-за которого салаты в ресторанах такие вкусные
Дата публикации 1 мая 2026 01:00
Соус для салата. Фото: gospodynka.com.ua
Этот соус легко меняет вкус привычных салатов и делает их по-настоящему ресторанными. Нежная текстура и баланс сладкого и кислого создают идеальную заправку без майонеза. Готовится быстро, а результат приятно удивляет. Один раз попробовав, вы точно захотите использовать его постоянно.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- горчица в зернах — 1 ст. л.;
- горчица обычная — 1,5 ст. л.;
- мед — 1,5 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- растительное масло — 10 ст. л.
Способ приготовления
- В миске соединить горчицу в зернах и обычную горчицу, добавить мед и лимонный сок, перемешать до однородности.
- Постепенно добавить масло, постоянно перемешивая, чтобы образовалась густая, кремовая эмульсия.
- Соус должен стать гладким и шелковистым по текстуре. Готовую заправку перелить в банку и хранить в холодильнике.
Читайте также:
