Замість майонезу: соус, через який салати в ресторанах такі смачні
Дата публікації: 1 травня 2026 01:00
Соус для салату. Фото: gospodynka.com.ua
Цей соус легко змінює смак звичних салатів і робить їх по-справжньому ресторанними. Ніжна текстура та баланс солодкого й кислого створюють ідеальну заправку без майонезу. Готується швидко, а результат приємно дивує. Один раз спробувавши, ви точно захочете використовувати його постійно.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- гірчиця в зернах — 1 ст. л.;
- гірчиця звичайна — 1,5 ст. л.;
- мед — 1,5 ст. л.;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- олія — 10 ст. л.
Спосіб приготування
- У мисці з’єднати гірчицю в зернах і звичайну гірчицю, додати мед і лимонний сік, перемішати до однорідності.
- Поступово додати олію, постійно перемішуючи, щоб утворилася густа, кремова емульсія.
- Соус має стати гладким і шовковистим за текстурою. Готову заправку перелити в банку та зберігати в холодильнику.
