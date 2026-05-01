Замість майонезу: соус, через який салати в ресторанах такі смачні

Соус для салату. Фото: gospodynka.com.ua

Цей соус легко змінює смак звичних салатів і робить їх по-справжньому ресторанними. Ніжна текстура та баланс солодкого й кислого створюють ідеальну заправку без майонезу. Готується швидко, а результат приємно дивує. Один раз спробувавши, ви точно захочете використовувати його постійно.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

гірчиця в зернах — 1 ст. л.;

гірчиця звичайна — 1,5 ст. л.;

мед — 1,5 ст. л.;

лимонний сік — 2 ст. л.;

олія — 10 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати гірчицю в зернах і звичайну гірчицю, додати мед і лимонний сік, перемішати до однорідності. Поступово додати олію, постійно перемішуючи, щоб утворилася густа, кремова емульсія. Соус має стати гладким і шовковистим за текстурою. Готову заправку перелити в банку та зберігати в холодильнику.