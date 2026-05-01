Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Замість майонезу: соус, через який салати в ресторанах такі смачні

Замість майонезу: соус, через який салати в ресторанах такі смачні

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 01:00
Соус для салату. Фото: gospodynka.com.ua

Цей соус легко змінює смак звичних салатів і робить їх по-справжньому ресторанними. Ніжна текстура та баланс солодкого й кислого створюють ідеальну заправку без майонезу. Готується швидко, а результат приємно дивує. Один раз спробувавши, ви точно захочете використовувати його постійно.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • гірчиця в зернах — 1 ст. л.;
  • гірчиця звичайна — 1,5 ст. л.;
  • мед — 1,5 ст. л.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • олія — 10 ст. л.
рецепт соуса для салату
Спосіб приготування

  1. У мисці з’єднати гірчицю в зернах і звичайну гірчицю, додати мед і лимонний сік, перемішати до однорідності.
  2. Поступово додати олію, постійно перемішуючи, щоб утворилася густа, кремова емульсія.
  3. Соус має стати гладким і шовковистим за текстурою. Готову заправку перелити в банку та зберігати в холодильнику.

салат рецепт соус
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації