Салат з кальмарами: для рецепта знадобиться всього 4 інгредієнти

Салат з кальмарами. Фото: кадр з відео

Цей салат — ідеальний варіант, коли хочеться чогось незвичайного, але без складних інгредієнтів. Кальмари в поєднанні зі свіжими овочами та ніжними яєчними млинцями створюють легку, але водночас ситну страву. Простий рецепт, який легко повторити вдома.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кальмари — 500 г;

огірок — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

зелена цибуля — невеликий пучок;

яйця — 4 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

майонез — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Кальмари очистити, залити окропом на кілька хвилин, нарізати кільцями. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити до м’якості. Огірок нарізати тонкою соломкою. Яйця змішати з сіллю та крохмалем, приготувати тонкі млинці й нарізати смужками. У мисці з’єднати кальмари, огірок, цибулю, яєчні млинці та зелену цибулю. Додати сіль, перець, сметану та майонез, перемішати до однорідності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".