Головна Смак Салат з кальмарами: для рецепта знадобиться всього 4 інгредієнти

Дата публікації: 30 квітня 2026 12:04
Салат з кальмарами. Фото: кадр з відео

Цей салат — ідеальний варіант, коли хочеться чогось незвичайного, але без складних інгредієнтів. Кальмари в поєднанні зі свіжими овочами та ніжними яєчними млинцями створюють легку, але водночас ситну страву. Простий рецепт, який легко повторити вдома.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кальмари — 500 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • яйця — 4 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

  1. Кальмари очистити, залити окропом на кілька хвилин, нарізати кільцями.
  2. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити до м’якості. Огірок нарізати тонкою соломкою.
  3. Яйця змішати з сіллю та крохмалем, приготувати тонкі млинці й нарізати смужками.
  4. У мисці з’єднати кальмари, огірок, цибулю, яєчні млинці та зелену цибулю.
  5. Додати сіль, перець, сметану та майонез, перемішати до однорідності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
