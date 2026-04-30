Салат з кальмарами: для рецепта знадобиться всього 4 інгредієнти
Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 12:04
Салат з кальмарами.
Цей салат — ідеальний варіант, коли хочеться чогось незвичайного, але без складних інгредієнтів. Кальмари в поєднанні зі свіжими овочами та ніжними яєчними млинцями створюють легку, але водночас ситну страву. Простий рецепт, який легко повторити вдома.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кальмари — 500 г;
- огірок — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- зелена цибуля — невеликий пучок;
- яйця — 4 шт.;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кальмари очистити, залити окропом на кілька хвилин, нарізати кільцями.
- Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити до м’якості. Огірок нарізати тонкою соломкою.
- Яйця змішати з сіллю та крохмалем, приготувати тонкі млинці й нарізати смужками.
- У мисці з’єднати кальмари, огірок, цибулю, яєчні млинці та зелену цибулю.
- Додати сіль, перець, сметану та майонез, перемішати до однорідності.
Реклама