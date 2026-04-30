Салат с кальмарами: для рецепта понадобится всего 4 ингредиента
Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 12:04
Салат с кальмарами. Фото: кадр из видео
Этот салат — идеальный вариант, когда хочется чего-то необычного, но без сложных ингредиентов. Кальмары в сочетании со свежими овощами и нежными яичными блинами создают легкое, но в то же время сытное блюдо. Простой рецепт, который легко повторить дома.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кальмары — 500 г;
- огурец — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- яйца — 4 шт.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кальмары очистить, залить кипятком на несколько минут, нарезать кольцами.
- Лук нарезать полукольцами и обжарить до мягкости. Огурец нарезать тонкой соломкой.
- Яйца смешать с солью и крахмалом, приготовить тонкие блины и нарезать полосками.
- В миске соединить кальмары, огурец, лук, яичные блины и зеленый лук.
- Добавить соль, перец, сметану и майонез, перемешать до однородности.
Реклама