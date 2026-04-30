Салат с кальмарами: для рецепта понадобится всего 4 ингредиента

Салат с кальмарами. Фото: кадр из видео

Этот салат — идеальный вариант, когда хочется чего-то необычного, но без сложных ингредиентов. Кальмары в сочетании со свежими овощами и нежными яичными блинами создают легкое, но в то же время сытное блюдо. Простой рецепт, который легко повторить дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кальмары — 500 г;

огурец — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

яйца — 4 шт.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

майонез — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Кальмары очистить, залить кипятком на несколько минут, нарезать кольцами. Лук нарезать полукольцами и обжарить до мягкости. Огурец нарезать тонкой соломкой. Яйца смешать с солью и крахмалом, приготовить тонкие блины и нарезать полосками. В миске соединить кальмары, огурец, лук, яичные блины и зеленый лук. Добавить соль, перец, сметану и майонез, перемешать до однородности.

