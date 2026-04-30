Главная Вкус Салат с кальмарами: для рецепта понадобится всего 4 ингредиента

Салат с кальмарами: для рецепта понадобится всего 4 ингредиента

Дата публикации 30 апреля 2026 12:04
Салат с кальмарами: для рецепта понадобится всего 4 ингредиента
Салат с кальмарами. Фото: кадр из видео

Этот салат — идеальный вариант, когда хочется чего-то необычного, но без сложных ингредиентов. Кальмары в сочетании со свежими овощами и нежными яичными блинами создают легкое, но в то же время сытное блюдо. Простой рецепт, который легко повторить дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кальмары — 500 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • яйца — 4 шт.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

  1. Кальмары очистить, залить кипятком на несколько минут, нарезать кольцами.
  2. Лук нарезать полукольцами и обжарить до мягкости. Огурец нарезать тонкой соломкой.
  3. Яйца смешать с солью и крахмалом, приготовить тонкие блины и нарезать полосками.
  4. В миске соединить кальмары, огурец, лук, яичные блины и зеленый лук.
  5. Добавить соль, перец, сметану и майонез, перемешать до однородности.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
