Вкусный томатный суп за несколько минут — рецепт от шеф-повара

За несколько минут — быстрый рецепт томатного супа от шеф-повара
Шеф-повар под ником Aldi поделился в соцсети простым рецептом томатного супа. Это блюдо подходит для тех, кто ищет быстрое и вкусное решение для обеда или ужина.
Пошаговое приготовление блюда он показал в TikTok.
Необходимые ингредиенты
- 2 моркови.
- 2 кубика овощного бульона.
- 200 мл воды.
- 2 банки порезанных помидоров.
- 1 банка запеченных бобов.
- 3 маринованные луковицы.
- Черный перец, острый перец, базилик.
- Хрустящие багеты.
Процесс приготовления
- Грубо нарезать две моркови и добавить в кастрюлю.
- В кастрюлю положить два кубика овощного бульона и залить 200 мл воды.
- При желании поставить хрустящие багеты в духовку для подогрева.
- Добавить в кастрюлю две банки порезанных помидоров, банку запеченных бобов и три маринованные луковицы.
- Закрыть крышкой и дать супу настояться. Если есть суповарка, то она будет готовить суп и перемешивать его с перерывами.
- Перебить блендером до однородности супа.
- В конце добавить черный перец, перец и базилик для улучшения вкуса.
Подавайте суп горячим с поджаренными багетами. Приятного аппетита!
@the_aldi_chef
Tomato soup. Dont judge me. Its a healthy one 😂. And его syn free on slimming wkrld too. #soup #soupseason #souprecipe #soupmaker #tomatosoup #tomato #syn #slimming #lowcalorie #recipe #slimmingworld #slimmingworlduk #healthy #healthyrecipes #vegetarian #food #cooking #homecooking #fyp #foryou #foryou♬ Cooking - Vioo Sound
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