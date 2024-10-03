Вкусный томатный суп за несколько минут — рецепт от шеф-повара

Томатный суп. Фото: cooking.nytimes.com

Шеф-повар под ником Aldi поделился в соцсети простым рецептом томатного супа. Это блюдо подходит для тех, кто ищет быстрое и вкусное решение для обеда или ужина.

Пошаговое приготовление блюда он показал в TikTok.

Читайте также:

Необходимые ингредиенты

2 моркови.

2 кубика овощного бульона.

200 мл воды.

2 банки порезанных помидоров.

1 банка запеченных бобов.

3 маринованные луковицы.

Черный перец, острый перец, базилик.

Хрустящие багеты.

Процесс приготовления

Грубо нарезать две моркови и добавить в кастрюлю.

В кастрюлю положить два кубика овощного бульона и залить 200 мл воды.

При желании поставить хрустящие багеты в духовку для подогрева.

Добавить в кастрюлю две банки порезанных помидоров, банку запеченных бобов и три маринованные луковицы.

Закрыть крышкой и дать супу настояться. Если есть суповарка, то она будет готовить суп и перемешивать его с перерывами.

Перебить блендером до однородности супа.

В конце добавить черный перец, перец и базилик для улучшения вкуса.

Подавайте суп горячим с поджаренными багетами. Приятного аппетита!

Ранее мы писали, как быстро приготовить ароматный салат с моцареллой и помидорами.

Также предлагали рецепт завтрака на пять минут из лаваша, яйца и томатов.