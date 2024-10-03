Смачний томатний суп за кілька хвилин — рецепт від шеф-кухаря

Томатний суп. Фото: cooking.nytimes.com

Шеф-кухар під ніком Aldi поділився в соцмережі простим рецептом томатного супу. Ця страва підходить для тих, хто шукає швидке та смачне рішення для обіду або вечері.

Покрокове приготування страви він показав у TikTok.

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Необхідні інгредієнти

2 моркви.

2 кубики овочевого бульйону.

200 мл води.

2 банки порізаних помідорів.

1 банка запечених бобів.

3 мариновані цибулини.

Чорний перець, перець чилі, базилік.

Хрусткі багети.

Процес приготування

Грубо нарізати дві моркви та додати їх у каструлю.

У каструлю покласти два кубики овочевого бульйону та залити 200 мл води.

За бажання, поставити хрусткі багети в духовку для підігріву.

Додати в каструлю дві банки порізаних помідорів, банку запечених бобів та три мариновані цибулини.

Закрити кришкою та дати супу настоятися. Якщо є суповарка, вона готуватиме суп та перемішуватиме його з перервами.

Перебити блендером до однорідності супу.

В кінці додайте чорний перець, перець чилі та базилік для покращення смаку.

Подавайте суп гарячим з підсмаженими багетами. Смачного!

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