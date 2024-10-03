Смачний томатний суп за кілька хвилин — рецепт від шеф-кухаря

За кілька хвилин — швидкий рецепт томатного супу від шеф-кухаря
Шеф-кухар під ніком Aldi поділився в соцмережі простим рецептом томатного супу. Ця страва підходить для тих, хто шукає швидке та смачне рішення для обіду або вечері.
Покрокове приготування страви він показав у TikTok.
Необхідні інгредієнти
- 2 моркви.
- 2 кубики овочевого бульйону.
- 200 мл води.
- 2 банки порізаних помідорів.
- 1 банка запечених бобів.
- 3 мариновані цибулини.
- Чорний перець, перець чилі, базилік.
- Хрусткі багети.
Процес приготування
- Грубо нарізати дві моркви та додати їх у каструлю.
- У каструлю покласти два кубики овочевого бульйону та залити 200 мл води.
- За бажання, поставити хрусткі багети в духовку для підігріву.
- Додати в каструлю дві банки порізаних помідорів, банку запечених бобів та три мариновані цибулини.
- Закрити кришкою та дати супу настоятися. Якщо є суповарка, вона готуватиме суп та перемішуватиме його з перервами.
- Перебити блендером до однорідності супу.
- В кінці додайте чорний перець, перець чилі та базилік для покращення смаку.
Подавайте суп гарячим з підсмаженими багетами. Смачного!
@the_aldi_chef
Tomato soup. Dont judge me. Its a healthy one 😂. And its syn free on slimming wkrld too. #soup #soupseason #souprecipe #soupmaker #tomatosoup #tomato #syn #slimming #lowcalorie #recipe #slimmingworld #slimmingworlduk #healthy #healthyrecipes #vegetarian #food #cooking #homecooking #fyp #foryou #foryoupage♬ Cooking - Vioo Sound
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