Тыквенная каша на завтрак — рецепт с манкой, покоряющий нежностью

Забытая каша на завтрак — понадобится манка и 500 г тыквы
Ароматная тыквенная манная каша — это блюдо, которое когда-то готовили почти в каждом доме, но сейчас ее часто забывают. А зря! Она удивительно вкусная, ароматная и легкая. Всего полкилограмма тыквы, немного манки и несколько минут и на столе появляется теплый, уютный завтрак, который наполняет дом осенним ароматом и напоминает детство.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- тыква — 500 г;
- вода — столько, чтобы покрывала тыкву;
- сахар — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- изюм — 30 г;
- молоко — 100 мл.;
- манная крупа — 90 г;
- сливочное масло — по своему вкусу.
Способ приготовления
Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками. Залить водой так, чтобы она лишь покрывала овощ, и варить на среднем огне до мягкости примерно 15-20 минут.
Когда тыква станет нежной, слить лишнюю жидкость. Измельчить ее блендером или размять вилкой до однородной консистенции. Добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли, изюм и влить молоко. Перемешать и поставить смесь на слабый огонь.
Постепенно, постоянно помешивая, всыпать манную крупу. Варить 5-7 минут, пока каша не загустеет и не станет кремовой. В конце добавить сливочное масло, перемешать, накрыть крышкой и оставить на 5-10 минут, чтобы блюдо настоялось.
