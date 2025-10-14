Тыквенная каша на завтрак — рецепт с манкой, покоряющий нежностью

Тыквенная каша. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматная тыквенная манная каша — это блюдо, которое когда-то готовили почти в каждом доме, но сейчас ее часто забывают. А зря! Она удивительно вкусная, ароматная и легкая. Всего полкилограмма тыквы, немного манки и несколько минут и на столе появляется теплый, уютный завтрак, который наполняет дом осенним ароматом и напоминает детство.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

тыква — 500 г;

вода — столько, чтобы покрывала тыкву;

сахар — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

изюм — 30 г;

молоко — 100 мл.;

манная крупа — 90 г;

сливочное масло — по своему вкусу.

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками. Залить водой так, чтобы она лишь покрывала овощ, и варить на среднем огне до мягкости примерно 15-20 минут.

Приготовление каши. Фото: smachnenke.com.ua

Когда тыква станет нежной, слить лишнюю жидкость. Измельчить ее блендером или размять вилкой до однородной консистенции. Добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли, изюм и влить молоко. Перемешать и поставить смесь на слабый огонь.

Тыквенная каша. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно, постоянно помешивая, всыпать манную крупу. Варить 5-7 минут, пока каша не загустеет и не станет кремовой. В конце добавить сливочное масло, перемешать, накрыть крышкой и оставить на 5-10 минут, чтобы блюдо настоялось.

