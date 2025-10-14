Гарбузова каша на сніданок — рецепт з манкою, що підкорює ніжністю

Гарбузова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматна гарбузова манна каша — це страва, яку колись готували майже в кожній оселі, але зараз її часто забувають. А дарма! Вона напрочуд смачна, ароматна й легка. Лише пів кілограма гарбуза, трохи манки та кілька хвилин і на столі з’являється теплий, затишний сніданок, який наповнює дім осіннім ароматом і нагадує дитинство.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

гарбуз — 500 г;

вода — стільки, щоб покривала гарбуз;

цукор — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

родзинки — 30 г;

молоко — 100 мл.;

манна крупа — 90 г;

вершкове масло — до свого смаку.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками. Залити водою так, щоб вона лише покривала овоч, і варити на середньому вогні до м’якості приблизно 15–20 хвилин.

Приготування каші. Фото: smachnenke.com.ua

Коли гарбуз стане ніжним, злити зайву рідину. Подрібнити його блендером або розім’яти виделкою до однорідної консистенції. Додати цукор, ванільний цукор, щіпку солі, родзинки та влити молоко. Перемішати й поставити суміш на слабкий вогонь.

Гарбузова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово, постійно помішуючи, всипати манну крупу. Варити 5–7 хвилин, доки каша не загусне і стане кремовою. Наприкінці додати вершкове масло, перемішати, накрити кришкою й залишити на 5–10 хвилин, щоб страва настоялася.

