Забута каша на сніданок — знадобиться манка та 500 г гарбуза

Дата публікації: 14 жовтня 2025 05:04
Гарбузова каша на сніданок — рецепт з манкою, що підкорює ніжністю
Гарбузова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматна гарбузова манна каша — це страва, яку колись готували майже в кожній оселі, але зараз її часто забувають. А дарма! Вона напрочуд смачна, ароматна й легка. Лише пів кілограма гарбуза, трохи манки та кілька хвилин і на столі з’являється теплий, затишний сніданок, який наповнює дім осіннім ароматом і нагадує дитинство.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 500 г;
  • вода — стільки, щоб покривала гарбуз;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • родзинки — 30 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • манна крупа — 90 г;
  • вершкове масло — до свого смаку.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками. Залити водою так, щоб вона лише покривала овоч, і варити на середньому вогні до м’якості приблизно 15–20 хвилин.

рецепт каші з гарбузом
Приготування каші. Фото: smachnenke.com.ua

Коли гарбуз стане ніжним, злити зайву рідину. Подрібнити його блендером або розім’яти виделкою до однорідної консистенції. Додати цукор, ванільний цукор, щіпку солі, родзинки та влити молоко. Перемішати й поставити суміш на слабкий вогонь.

рецепт гарбузової каші з манкою
Гарбузова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово, постійно помішуючи, всипати манну крупу. Варити 5–7 хвилин, доки каша не загусне і стане кремовою. Наприкінці додати вершкове масло, перемішати, накрити кришкою й залишити на 5–10 хвилин, щоб страва настоялася.

гарбуз рецепт каша ідея для сніданку манка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
