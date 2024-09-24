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Закрытый итальянский бутерброд с курицей и песто — быстрый и вкусный обед

24 сентября 2024 22:00
Ирина Сундукова - Редактор
Итальянский бутерброд с курицей и песто — рецепт перекуса
Итальянский бутерброд. Фото: townandcountrymarkets.com
Ирина Сундукова - Редактор

Приготовьте вкусный бутерброд с невероятными начинкой и вкусом. Рецепт подойдет как для перекуса на ходу, так и для спокойного обеда дома или в офисе.

Как приготовить песто-хлеб с курицей, который точно удивит вас и ваших близких.

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Необходимые ингредиенты

  • Для хлеба. 2 куска багета или чиабата, 100 г сыра моцарелла (или другого сыра), 100 г вяленых помидоров (по желанию).
  • Для курицы. 300 г куриного филе, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу, специи по вкусу (орегано, базилик).
  • Для песто. 40 г свежего базилика, 30 г кедровых орехов (или грецких), 50 г тертого пармезана, 100 мл оливкового масла, 1 зубчик чеснока, соль по вкусу.

Процесс приготовления

  • Песто. Поместить базилик, орехи, тертый пармезан, чеснок и соль в блендер. Доливать оливковое масло, пока масса не станет однородной.
  • Курица. Филе промыть, обсушить и нарезать на пластинки. В сковороде разогреть оливковое масло. Добавить курицу, посолить, поперчить и добавить специи. Обжарить до готовности (приблизительно 5-7 минут с каждой стороны).
  • Бутерброд. Порезать багет или чиабату пополам. Нанести песто на половину. Добавить жареную курицу, сыры и вяленые помидоры (синий лук, салаты по желанию). Накрыть второй половиной хлеба.
  • Запекание. Разогреть духовой шкаф до 180 °C. Переложить бутерброд на противень и запекать в течение 10-15 минут, пока хлеб не станет золотистым и хрустящим.

 

Закрытый итальянский бутерброд с курицей и песто - быстрый и вкусный обед - фото 1
Фото: mealgarden.com

Дать охладиться несколько минут, разрезать на порционные кусочки и подавать. Приятного аппетита!

Этот песто-хлеб с курицей идеально подходит для обеда или ужина, а также в качестве закуски на праздничный стол.

Раньше мы писали, как приготовить горячий супербутерброд на завтрак для детей и взрослых.

Также предлагали рецепт вкусного паштета из печени трески для бутербродов на завтрак.

Италия рецепты бутерброд рецепт курица соус песто

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