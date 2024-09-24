Итальянский бутерброд с курицей и песто — рецепт перекуса

Закрытый итальянский бутерброд с курицей и песто — быстрый и вкусный обед
24 сентября 2024 22:00
Итальянский бутерброд. Фото: townandcountrymarkets.com
Приготовьте вкусный бутерброд с невероятными начинкой и вкусом. Рецепт подойдет как для перекуса на ходу, так и для спокойного обеда дома или в офисе.
Как приготовить песто-хлеб с курицей, который точно удивит вас и ваших близких.
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Необходимые ингредиенты
- Для хлеба. 2 куска багета или чиабата, 100 г сыра моцарелла (или другого сыра), 100 г вяленых помидоров (по желанию).
- Для курицы. 300 г куриного филе, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу, специи по вкусу (орегано, базилик).
- Для песто. 40 г свежего базилика, 30 г кедровых орехов (или грецких), 50 г тертого пармезана, 100 мл оливкового масла, 1 зубчик чеснока, соль по вкусу.
Процесс приготовления
- Песто. Поместить базилик, орехи, тертый пармезан, чеснок и соль в блендер. Доливать оливковое масло, пока масса не станет однородной.
- Курица. Филе промыть, обсушить и нарезать на пластинки. В сковороде разогреть оливковое масло. Добавить курицу, посолить, поперчить и добавить специи. Обжарить до готовности (приблизительно 5-7 минут с каждой стороны).
- Бутерброд. Порезать багет или чиабату пополам. Нанести песто на половину. Добавить жареную курицу, сыры и вяленые помидоры (синий лук, салаты по желанию). Накрыть второй половиной хлеба.
- Запекание. Разогреть духовой шкаф до 180 °C. Переложить бутерброд на противень и запекать в течение 10-15 минут, пока хлеб не станет золотистым и хрустящим.
Дать охладиться несколько минут, разрезать на порционные кусочки и подавать. Приятного аппетита!
Этот песто-хлеб с курицей идеально подходит для обеда или ужина, а также в качестве закуски на праздничный стол.
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