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Закритий італійський бутерброд з куркою та песто — швидкий та смачний обід

24 вересня 2024 22:00
Ірина Сундукова - Редактор
Італійський бутерброд з куркою та песто — рецепт перекусу
Італійський бутерброд. Фото: townandcountrymarkets.com
Ірина Сундукова - Редактор

Приготуйте смачний бутерброд з неймовірною начинкою та поєднанням смаків. Рецепт згодиться як для перекусу на ходу, так й спокійного обіду вдома або в офісі.

Як приготувати песто-хліб з куркою, який точно здивує вас та ваших близьких.

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Необхідні інгредієнти

  • Для хліба. 2 шматки багета або чабата, 100 г сиру моцарела (або іншого сиру), 100 г в’ялених помідорів (за бажанням).
  • Для курки. 300 г курячого філе, 1 ст. л. оливкової олії, сіль та перець на смак, спеції на смак (орегано, базилік).
  • Для песто. 40 г свіжого базиліку, 30 г кедрових горіхів (або волоських), 50 г тертого пармезану, 100 мл оливкової олії, 1 зубчик часнику, сіль на смак.

Процес приготування

  • Песто. Помістити базилік, горіхи, тертий пармезан, часник і сіль до блендера. Доливати оливкову олію, поки маса не стане однорідною.
  • Курка. Філе промити, обсушити та порізати на пластинки. У сковороді розігріти оливкову олію. Додати курку, посолити, поперчити та додати спеції. Обсмажити до готовності (приблизно 5-7 хвилин з кожного боку).
  • Бутерброд. Порізати багет або чабату навпіл. Нанести песто на одну половину. Додати смажену курку, сири та в’ялені помідори (синю цибулю, салати за бажанням). Накрити другою половиною хліба.
  • Запікання. Розігріти духовку до 180 °C. Перекласти бутерброд на деко та запікати протягом 10-15 хвилин, поки хліб не стане золотистим й хрустким.

 

Закритий італійський бутерброд з куркою та песто — швидкий та смачний обід - фото 1
Фото: mealgarden.com

Дати охолонути кілька хвилин, розрізати на порційні шматочки та подавати. Смачного!

Цей песто-хліб з куркою ідеально підходить для обіду або вечері, а також як закуска на святковий стіл.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий супербутерброд на сніданок для дітей та дорослих.

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Італія рецепти бутерброд рецепт курка соус песто

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