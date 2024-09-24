Італійський бутерброд з куркою та песто — рецепт перекусу

Італійський бутерброд. Фото: townandcountrymarkets.com

Приготуйте смачний бутерброд з неймовірною начинкою та поєднанням смаків. Рецепт згодиться як для перекусу на ходу, так й спокійного обіду вдома або в офісі.

Як приготувати песто-хліб з куркою, який точно здивує вас та ваших близьких.

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Необхідні інгредієнти

Для хліба. 2 шматки багета або чабата, 100 г сиру моцарела (або іншого сиру), 100 г в’ялених помідорів (за бажанням).

2 шматки багета або чабата, 100 г сиру моцарела (або іншого сиру), 100 г в’ялених помідорів (за бажанням). Для курки. 300 г курячого філе, 1 ст. л. оливкової олії, сіль та перець на смак, спеції на смак (орегано, базилік).

300 г курячого філе, 1 ст. л. оливкової олії, сіль та перець на смак, спеції на смак (орегано, базилік). Для песто. 40 г свіжого базиліку, 30 г кедрових горіхів (або волоських), 50 г тертого пармезану, 100 мл оливкової олії, 1 зубчик часнику, сіль на смак.

Процес приготування

Песто. Помістити базилік, горіхи, тертий пармезан, часник і сіль до блендера. Доливати оливкову олію, поки маса не стане однорідною.

Помістити базилік, горіхи, тертий пармезан, часник і сіль до блендера. Доливати оливкову олію, поки маса не стане однорідною. Курка. Філе промити, обсушити та порізати на пластинки. У сковороді розігріти оливкову олію. Додати курку, посолити, поперчити та додати спеції. Обсмажити до готовності (приблизно 5-7 хвилин з кожного боку).

Філе промити, обсушити та порізати на пластинки. У сковороді розігріти оливкову олію. Додати курку, посолити, поперчити та додати спеції. Обсмажити до готовності (приблизно 5-7 хвилин з кожного боку). Бутерброд. Порізати багет або чабату навпіл. Нанести песто на одну половину. Додати смажену курку, сири та в’ялені помідори (синю цибулю, салати за бажанням). Накрити другою половиною хліба.

Порізати багет або чабату навпіл. Нанести песто на одну половину. Додати смажену курку, сири та в’ялені помідори (синю цибулю, салати за бажанням). Накрити другою половиною хліба. Запікання. Розігріти духовку до 180 °C. Перекласти бутерброд на деко та запікати протягом 10-15 хвилин, поки хліб не стане золотистим й хрустким.

Фото: mealgarden.com

Дати охолонути кілька хвилин, розрізати на порційні шматочки та подавати. Смачного!

Цей песто-хліб з куркою ідеально підходить для обіду або вечері, а також як закуска на святковий стіл.

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