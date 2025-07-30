Запеченный молодой картофель с мясом - рецепт с фото домашнего блюда в рукаве

Запеченный молодой картофель с мясом в рукаве — просто и вкусно
Это блюдо — удачное сочетание простоты и вкуса. Молодой картофель и свинина, запеченные вместе в рукаве, впитывают все ароматы специй, становятся мягкими, сочными и аппетитно румяными. Без лишних усилий вы получите полноценный ужин для всей семьи — сытный, домашний и очень вкусный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська Господиня.
Вам понадобится:
- свинина — 800 г;
- картофель молодой — 1,5 кг;
- лук — 1-2 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- паприка сладкая — 1 ч. л. с горкой;
- соль, перец черный молотый — по своему вкусу;
- масло — 3 ст. л.;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
Картофель тщательно вымыть (молодой можно не очищать), обсушить и разрезать пополам или на четвертинки, в зависимости от размера. Мясо нарезать средними кусочками. Лук нарезать полукольцами, чеснок — пластинками.
В большой миске соединить мясо, картофель, лук и чеснок. Добавить соль, перец, паприку, масло и воду. Все хорошо перемешать.
Смесь выложить в рукав для запекания, завязать края. Переложить на противень.
Запекать в духовке при температуре 200 °C примерно 1 час.
После этого осторожно разрезать рукав сверху и дать блюду подрумяниться еще 10-15 минут. Подавать горячим — с овощами, салатом или соусом.
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