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Запеченный молодой картофель с мясом в рукаве — просто и вкусно

30 июля 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Запеченный молодой картофель с мясом - рецепт с фото домашнего блюда в рукаве
Запеченный молодой картофель с мясом. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Это блюдо — удачное сочетание простоты и вкуса. Молодой картофель и свинина, запеченные вместе в рукаве, впитывают все ароматы специй, становятся мягкими, сочными и аппетитно румяными. Без лишних усилий вы получите полноценный ужин для всей семьи — сытный, домашний и очень вкусный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська Господиня.

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Вам понадобится:

  • свинина — 800 г;
  • картофель молодой — 1,5 кг;
  • лук — 1-2 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • паприка сладкая — 1 ч. л. с горкой;
  • соль, перец черный молотый — по своему вкусу;
  • масло — 3 ст. л.;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления

Картофель тщательно вымыть (молодой можно не очищать), обсушить и разрезать пополам или на четвертинки, в зависимости от размера. Мясо нарезать средними кусочками. Лук нарезать полукольцами, чеснок — пластинками.

Запечена молода картопля з м’ясом
Специи и мясо. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить мясо, картофель, лук и чеснок. Добавить соль, перец, паприку, масло и воду. Все хорошо перемешать.

Смачна запечена молода картопля з м’ясом
Мясо и лук с чесноком. Фото: кадр из видео

Смесь выложить в рукав для запекания, завязать края. Переложить на противень.

Молода картопля з м’ясом у рукаві
Мясо с картофелем. Фото: кадр из видео

Запекать в духовке при температуре 200 °C примерно 1 час.

Рецепт молодої картоплі з м’ясом у рукаві
Запеченный картофель с мясом. Фото: кадр из видео

После этого осторожно разрезать рукав сверху и дать блюду подрумяниться еще 10-15 минут. Подавать горячим — с овощами, салатом или соусом.

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