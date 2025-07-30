Запеченный молодой картофель с мясом - рецепт с фото домашнего блюда в рукаве

Запеченный молодой картофель с мясом. Фото: кадр из видео

Это блюдо — удачное сочетание простоты и вкуса. Молодой картофель и свинина, запеченные вместе в рукаве, впитывают все ароматы специй, становятся мягкими, сочными и аппетитно румяными. Без лишних усилий вы получите полноценный ужин для всей семьи — сытный, домашний и очень вкусный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська Господиня.

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Вам понадобится:

свинина — 800 г;

картофель молодой — 1,5 кг;

лук — 1-2 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

паприка сладкая — 1 ч. л. с горкой;

соль, перец черный молотый — по своему вкусу;

масло — 3 ст. л.;

вода — 100 мл.

Способ приготовления

Картофель тщательно вымыть (молодой можно не очищать), обсушить и разрезать пополам или на четвертинки, в зависимости от размера. Мясо нарезать средними кусочками. Лук нарезать полукольцами, чеснок — пластинками.

Специи и мясо. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить мясо, картофель, лук и чеснок. Добавить соль, перец, паприку, масло и воду. Все хорошо перемешать.

Мясо и лук с чесноком. Фото: кадр из видео

Смесь выложить в рукав для запекания, завязать края. Переложить на противень.

Мясо с картофелем. Фото: кадр из видео

Запекать в духовке при температуре 200 °C примерно 1 час.

Запеченный картофель с мясом. Фото: кадр из видео

После этого осторожно разрезать рукав сверху и дать блюду подрумяниться еще 10-15 минут. Подавать горячим — с овощами, салатом или соусом.

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