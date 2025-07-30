Запечена молода картопля з м’ясом — рецепт з фото домашньої страви у рукаві

Запечена молода картопля з м'ясом у рукаві — просто й смачно
Ця страва — вдале поєднання простоти й смаку. Молода картопля та свинина, запечені разом у рукаві, вбирають усі аромати спецій, стають м’якими, соковитими й апетитно рум’яними. Без зайвих зусиль ви отримаєте повноцінну вечерю для всієї родини — ситну, домашню й дуже смачну.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська Господиня.
Вам знадобиться:
- свинина — 800 г;
- картопля молода — 1,5 кг;
- цибуля — 1–2 шт.;
- часник — 3–4 зубчики;
- паприка солодка — 1 ч. л. з гіркою;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- олія — 3 ст. л.;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування
Картоплю ретельно вимити (молоду можна не очищати), обсушити та розрізати навпіл або на четвертинки, залежно від розміру. М’ясо нарізати середніми шматочками. Цибулю нарізати півкільцями, часник — пластинками.
У великій мисці з’єднати м’ясо, картоплю, цибулю та часник. Додати сіль, перець, паприку, олію та воду. Все добре перемішати.
Суміш викласти у рукав для запікання, зав’язати краї. Перекласти на деко.
Запікати в духовці при температурі 200 °C приблизно 1 годину.
Після цього обережно розрізати рукав зверху та дати страві підрум’янитись ще 10–15 хвилин. Подавати гарячою — з овочами, салатом або соусом.
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