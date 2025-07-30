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Запечена молода картопля з м'ясом у рукаві — просто й смачно

30 липня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Запечена молода картопля з м’ясом — рецепт з фото домашньої страви у рукаві
Запечена молода картопля з м'ясом. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ця страва — вдале поєднання простоти й смаку. Молода картопля та свинина, запечені разом у рукаві, вбирають усі аромати спецій, стають м’якими, соковитими й апетитно рум’яними. Без зайвих зусиль ви отримаєте повноцінну вечерю для всієї родини — ситну, домашню й дуже смачну.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська Господиня.

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Вам знадобиться:

  • свинина — 800 г;
  • картопля молода — 1,5 кг;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • паприка солодка — 1 ч. л. з гіркою;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія — 3 ст. л.;
  • вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Картоплю ретельно вимити (молоду можна не очищати), обсушити та розрізати навпіл або на четвертинки, залежно від розміру. М’ясо нарізати середніми шматочками. Цибулю нарізати півкільцями, часник — пластинками.

Запечена молода картопля з м’ясом
Спеції та м'ясо. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати м’ясо, картоплю, цибулю та часник. Додати сіль, перець, паприку, олію та воду. Все добре перемішати.

Смачна запечена молода картопля з м’ясом
М'ясо та цибуля з часником. Фото: кадр з відео

Суміш викласти у рукав для запікання, зав’язати краї. Перекласти на деко.

Молода картопля з м’ясом у рукаві
М'ясо з картоплею. Фото: кадр з відео

Запікати в духовці при температурі 200 °C приблизно 1 годину.

Рецепт молодої картоплі з м’ясом у рукаві
Запечена картопля з м'ясом. Фото: кадр з відео

Після цього обережно розрізати рукав зверху та дати страві підрум’янитись ще 10–15 хвилин. Подавати гарячою — з овочами, салатом або соусом.

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