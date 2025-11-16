Запеченные блины с творогом в сметанной заливке — рецепт нежного домашнего десерта

Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта
Нежные, залитые ароматной сметанной заливкой — эти запеченные блины с творогом станут вашим любимым десертом. В них сочетаются мягкость блинов, нежность творожной начинки и легкая карамельность сгущенного молока. Блюдо идеально подходит для семейных чаепитий или праздничных выходных.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- молоко — 550 мл.;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 1-2 ст. л.;
- соль — ¼ ч. л.;
- ванильный сахар — 1 пак;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- мука — 110 г;
- кукурузный крахмал — 80 г.
Для начинки:
- мягкий творог (9%) — 700 г;
- яйца — 2 шт. (небольшие);
- ванильный сахар — 1 пак;
- сахар — 90 г (можно 80-100 г, по своему вкусу).
Для заливки:
- сметана — 300-400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сгущенное молоко — 3-4 ст. л.;
- сливочное масло — 15 г.
Способ приготовления
Подготовить тесто для блинов: в глубокой миске соединить яйца, сахар, соль и ванильный сахар, хорошо взбить венчиком. Влить молоко, постепенно добавить просеянную муку и крахмал, перемешать до гладкой консистенции. В конце влить растительное масло — оно сделает тесто эластичным и предотвратит прилипание.
Пожарить блины на разогретой сковороде до легкого румянца с обеих сторон. Они должны быть тонкие и нежные, идеальные для начинки.
Для начинки соединить творог, яйца, сахар и ванильный сахар, тщательно перемешать до однородной массы. Если творог суховат — добавить ложку сметаны. На край каждого блина выложить ложку начинки и завернуть рулетиком или конвертиком.
Приготовить заливку: в миске смешать сметану, яйцо, сгущенное молоко и растопленное сливочное масло. Хорошо взбить венчиком.
Форму для запекания смазать сливочным маслом, плотно выложить блины, залить сметанной смесью. Запекать в духовке при температуре 180°C около 25-30 минут, пока верх станет золотистым и ароматным.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!