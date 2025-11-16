Запеченные блины с творогом в сметанной заливке — рецепт нежного домашнего десерта

Запеченные блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежные, залитые ароматной сметанной заливкой — эти запеченные блины с творогом станут вашим любимым десертом. В них сочетаются мягкость блинов, нежность творожной начинки и легкая карамельность сгущенного молока. Блюдо идеально подходит для семейных чаепитий или праздничных выходных.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

молоко — 550 мл.;

яйца — 3 шт.;

сахар — 1-2 ст. л.;

соль — ¼ ч. л.;

ванильный сахар — 1 пак;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — 110 г;

кукурузный крахмал — 80 г.

Для начинки:

мягкий творог (9%) — 700 г;

яйца — 2 шт. (небольшие);

ванильный сахар — 1 пак;

сахар — 90 г (можно 80-100 г, по своему вкусу).

Для заливки:

сметана — 300-400 г;

яйцо — 1 шт.;

сгущенное молоко — 3-4 ст. л.;

сливочное масло — 15 г.

Способ приготовления

Подготовить тесто для блинов: в глубокой миске соединить яйца, сахар, соль и ванильный сахар, хорошо взбить венчиком. Влить молоко, постепенно добавить просеянную муку и крахмал, перемешать до гладкой консистенции. В конце влить растительное масло — оно сделает тесто эластичным и предотвратит прилипание.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Пожарить блины на разогретой сковороде до легкого румянца с обеих сторон. Они должны быть тонкие и нежные, идеальные для начинки.

Блины на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки соединить творог, яйца, сахар и ванильный сахар, тщательно перемешать до однородной массы. Если творог суховат — добавить ложку сметаны. На край каждого блина выложить ложку начинки и завернуть рулетиком или конвертиком.

Блины на тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить заливку: в миске смешать сметану, яйцо, сгущенное молоко и растопленное сливочное масло. Хорошо взбить венчиком.

Заливка и блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запекания смазать сливочным маслом, плотно выложить блины, залить сметанной смесью. Запекать в духовке при температуре 180°C около 25-30 минут, пока верх станет золотистым и ароматным.

