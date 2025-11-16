Відео
Головна Смак Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 03:04
Оновлено: 22:22
Запечені млинці з сиром у сметанній заливці — рецепт ніжного домашнього десерту
Запечені млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжні, залиті ароматною сметанною заливкою — ці запечені млинці з сиром стануть вашим улюбленим десертом. У них поєднано м’якість млинців, ніжність сирної начинки й легку карамельність згущеного молока. Страва ідеальна для родинних чаювань або святкових вихідних.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 550 мл.;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 1–2 ст. л.;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 пак.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 110 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 80 г.

Для начинки:

  • м’який сир (9%) — 700 г;
  • яйця — 2 шт. (невеликі);
  • ванільний цукор — 1 пак.;
  • цукор — 90 г (можна 80–100 г, до свого смаку).

Для заливки:

  • сметана — 300–400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • згущене молоко — 3–4 ст. л.;
  • вершкове масло — 15 г.

Спосіб приготування

Підготувати тісто для млинців: у глибокій мисці з’єднати яйця, цукор, сіль і ванільний цукор, добре збити вінчиком. Влити молоко, поступово додати просіяне борошно та крохмаль, перемішати до гладкої консистенції. Наприкінці влити олію — вона зробить тісто еластичним і запобігатиме прилипанню.

рецепт млинців
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Посмажити млинці на розігрітій сковороді до легкого рум’янцю з обох боків. Вони мають бути тонкі й ніжні, ідеальні для начинки.

рецепт смачних млинців
Млинці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки з’єднати сир, яйця, цукор і ванільний цукор, ретельно перемішати до однорідної маси. Якщо сир сухуватий — додати ложку сметани. На край кожного млинця викласти ложку начинки й загорнути рулетиком або конвертиком.

простий рецепт млинців
Млинці на тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати заливку: у мисці змішати сметану, яйце, згущене молоко та розтоплене вершкове масло. Добре збити вінчиком.

млинці в заливці
Заливка та млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запікання змастити вершковим маслом, щільно викласти млинці, залити сметанною сумішшю. Запікати у духовці за температури 180°C близько 25–30 хвилин, доки верх стане золотистим і ароматним.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
