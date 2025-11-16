Запечені млинці з сиром у сметанній заливці — рецепт ніжного домашнього десерту

Запечені млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжні, залиті ароматною сметанною заливкою — ці запечені млинці з сиром стануть вашим улюбленим десертом. У них поєднано м’якість млинців, ніжність сирної начинки й легку карамельність згущеного молока. Страва ідеальна для родинних чаювань або святкових вихідних.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

молоко — 550 мл.;

яйця — 3 шт.;

цукор — 1–2 ст. л.;

сіль — ¼ ч. л.;

ванільний цукор — 1 пак.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

борошно — 110 г;

кукурудзяний крохмаль — 80 г.

Для начинки:

м’який сир (9%) — 700 г;

яйця — 2 шт. (невеликі);

ванільний цукор — 1 пак.;

цукор — 90 г (можна 80–100 г, до свого смаку).

Для заливки:

сметана — 300–400 г;

яйце — 1 шт.;

згущене молоко — 3–4 ст. л.;

вершкове масло — 15 г.

Спосіб приготування

Підготувати тісто для млинців: у глибокій мисці з’єднати яйця, цукор, сіль і ванільний цукор, добре збити вінчиком. Влити молоко, поступово додати просіяне борошно та крохмаль, перемішати до гладкої консистенції. Наприкінці влити олію — вона зробить тісто еластичним і запобігатиме прилипанню.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Посмажити млинці на розігрітій сковороді до легкого рум’янцю з обох боків. Вони мають бути тонкі й ніжні, ідеальні для начинки.

Млинці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки з’єднати сир, яйця, цукор і ванільний цукор, ретельно перемішати до однорідної маси. Якщо сир сухуватий — додати ложку сметани. На край кожного млинця викласти ложку начинки й загорнути рулетиком або конвертиком.

Млинці на тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати заливку: у мисці змішати сметану, яйце, згущене молоко та розтоплене вершкове масло. Добре збити вінчиком.

Заливка та млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запікання змастити вершковим маслом, щільно викласти млинці, залити сметанною сумішшю. Запікати у духовці за температури 180°C близько 25–30 хвилин, доки верх стане золотистим і ароматним.

