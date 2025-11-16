Запечені млинці з сиром у сметанній заливці — рецепт ніжного домашнього десерту

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту
Ніжні, залиті ароматною сметанною заливкою — ці запечені млинці з сиром стануть вашим улюбленим десертом. У них поєднано м’якість млинців, ніжність сирної начинки й легку карамельність згущеного молока. Страва ідеальна для родинних чаювань або святкових вихідних.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- молоко — 550 мл.;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 1–2 ст. л.;
- сіль — ¼ ч. л.;
- ванільний цукор — 1 пак.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- борошно — 110 г;
- кукурудзяний крохмаль — 80 г.
Для начинки:
- м’який сир (9%) — 700 г;
- яйця — 2 шт. (невеликі);
- ванільний цукор — 1 пак.;
- цукор — 90 г (можна 80–100 г, до свого смаку).
Для заливки:
- сметана — 300–400 г;
- яйце — 1 шт.;
- згущене молоко — 3–4 ст. л.;
- вершкове масло — 15 г.
Спосіб приготування
Підготувати тісто для млинців: у глибокій мисці з’єднати яйця, цукор, сіль і ванільний цукор, добре збити вінчиком. Влити молоко, поступово додати просіяне борошно та крохмаль, перемішати до гладкої консистенції. Наприкінці влити олію — вона зробить тісто еластичним і запобігатиме прилипанню.
Посмажити млинці на розігрітій сковороді до легкого рум’янцю з обох боків. Вони мають бути тонкі й ніжні, ідеальні для начинки.
Для начинки з’єднати сир, яйця, цукор і ванільний цукор, ретельно перемішати до однорідної маси. Якщо сир сухуватий — додати ложку сметани. На край кожного млинця викласти ложку начинки й загорнути рулетиком або конвертиком.
Приготувати заливку: у мисці змішати сметану, яйце, згущене молоко та розтоплене вершкове масло. Добре збити вінчиком.
Форму для запікання змастити вершковим маслом, щільно викласти млинці, залити сметанною сумішшю. Запікати у духовці за температури 180°C близько 25–30 хвилин, доки верх стане золотистим і ароматним.
