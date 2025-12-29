Видео
Главная Вкус Запеканка без творога на завтрак — понадобится 400 г сметаны

Запеканка без творога на завтрак — понадобится 400 г сметаны

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 05:04
Запеканка без творога со сметаной — нежный завтрак из простых продуктов
Запеканка на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта запеканка без творога — настоящая находка для завтрака или легкого десерта. Она готовится на сметане, получается нежной, ароматной и совсем не сухой, а все ингредиенты легко найти на любой кухне.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сметана — 400 г;
  • манная крупа — 5 ст. л.;
  • кокосовая стружка — 100 г;
  • сахар — 3-4 ст. л.;
  • яйца — 3-4 шт;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сливочное масло, растопленное — 65 г.

Способ приготовления

В большой миске соединить сметану, манную крупу, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешать до однородности и оставить на 15 минут, чтобы манка хорошо набухла и сделала будущую запеканку нежной по текстуре.

рецепт запіканки на сніданок
Сматана и манка. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого добавить яйца, растопленное и немного охлажденное сливочное масло и разрыхлитель. Аккуратно перемешать, после чего добавить кокосовую стружку. Массу еще раз вымешать — она должна получиться густой, мягкой и ароматной.

простий рецепт запіканки на сніданок
Форма для запекания. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания смазать маслом и слегка присыпать манкой или кокосовой стружкой. Вылить подготовленную смесь в форму, разровнять поверхность.

рецепт запіканки с манкою на сніданок
Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 180 °C около 40 минут, пока запеканка не подрумянится и не станет упругой сверху.

простий рецепт запіканки с манкою на сніданок
Готовая запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую запеканку немного остудить, после чего по желанию посыпать кокосовой стружкой или сахарной пудрой. Перед подачей можно дополнить легкой лимонной глазурью или подать с фруктами.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

выпечка творог запеканки идея для завтрака манка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
