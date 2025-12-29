Запеканка без творога со сметаной — нежный завтрак из простых продуктов

Запеканка без творога на завтрак — понадобится 400 г сметаны
Эта запеканка без творога — настоящая находка для завтрака или легкого десерта. Она готовится на сметане, получается нежной, ароматной и совсем не сухой, а все ингредиенты легко найти на любой кухне.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- сметана — 400 г;
- манная крупа — 5 ст. л.;
- кокосовая стружка — 100 г;
- сахар — 3-4 ст. л.;
- яйца — 3-4 шт;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливочное масло, растопленное — 65 г.
Способ приготовления
В большой миске соединить сметану, манную крупу, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешать до однородности и оставить на 15 минут, чтобы манка хорошо набухла и сделала будущую запеканку нежной по текстуре.
После этого добавить яйца, растопленное и немного охлажденное сливочное масло и разрыхлитель. Аккуратно перемешать, после чего добавить кокосовую стружку. Массу еще раз вымешать — она должна получиться густой, мягкой и ароматной.
Форму для выпекания смазать маслом и слегка присыпать манкой или кокосовой стружкой. Вылить подготовленную смесь в форму, разровнять поверхность.
Выпекать в разогретой духовке при 180 °C около 40 минут, пока запеканка не подрумянится и не станет упругой сверху.
Готовую запеканку немного остудить, после чего по желанию посыпать кокосовой стружкой или сахарной пудрой. Перед подачей можно дополнить легкой лимонной глазурью или подать с фруктами.
