Запеканка без творога со сметаной — нежный завтрак из простых продуктов

Запеканка на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта запеканка без творога — настоящая находка для завтрака или легкого десерта. Она готовится на сметане, получается нежной, ароматной и совсем не сухой, а все ингредиенты легко найти на любой кухне.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

сметана — 400 г;

манная крупа — 5 ст. л.;

кокосовая стружка — 100 г;

сахар — 3-4 ст. л.;

яйца — 3-4 шт;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сливочное масло, растопленное — 65 г.

Способ приготовления

В большой миске соединить сметану, манную крупу, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешать до однородности и оставить на 15 минут, чтобы манка хорошо набухла и сделала будущую запеканку нежной по текстуре.

Сматана и манка. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого добавить яйца, растопленное и немного охлажденное сливочное масло и разрыхлитель. Аккуратно перемешать, после чего добавить кокосовую стружку. Массу еще раз вымешать — она должна получиться густой, мягкой и ароматной.

Форма для запекания. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания смазать маслом и слегка присыпать манкой или кокосовой стружкой. Вылить подготовленную смесь в форму, разровнять поверхность.

Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 180 °C около 40 минут, пока запеканка не подрумянится и не станет упругой сверху.

Готовая запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую запеканку немного остудить, после чего по желанию посыпать кокосовой стружкой или сахарной пудрой. Перед подачей можно дополнить легкой лимонной глазурью или подать с фруктами.

