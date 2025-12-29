Запіканка без сиру зі сметаною — ніжний сніданок з простих продуктів

Запіканка без сиру на сніданок — знадобиться 400 г сметани
Ця запіканка без сиру — справжня знахідка для сніданку або легкого десерту. Вона готується на сметані, виходить ніжною, ароматною та зовсім не сухою, а всі інгредієнти легко знайти на будь-якій кухні.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- сметана — 400 г;
- манна крупа — 5 ст. л.;
- кокосова стружка — 100 г;
- цукор — 3–4 ст. л.;
- яйця — 3–4 шт.;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — дрібка;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- вершкове масло, розтоплене — 65 г.
Спосіб приготування
У великій мисці з’єднати сметану, манну крупу, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішати до однорідності та залишити на 15 хвилин, щоб манка добре набухла і зробила майбутню запіканку ніжною за текстурою.
Після цього додати яйця, розтоплене й трохи охолоджене вершкове масло та розпушувач. Акуратно перемішати, після чого додати кокосову стружку. Масу ще раз вимішати — вона має вийти густою, м’якою й ароматною.
Форму для випікання змастити маслом і злегка присипати манкою або кокосовою стружкою. Вилити підготовлену суміш у форму, розрівняти поверхню.
Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 40 хвилин, поки запіканка не підрум’яниться і не стане пружною зверху.
Готову запіканку трохи остудити, після чого за бажанням посипати кокосовою стружкою або цукровою пудрою. Перед подачею можна доповнити легкою лимонною глазур’ю або подати з фруктами.
