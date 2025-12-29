Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Запіканка без сиру на сніданок — знадобиться 400 г сметани

Запіканка без сиру на сніданок — знадобиться 400 г сметани

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 05:04
Запіканка без сиру зі сметаною — ніжний сніданок з простих продуктів
Запіканка на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця запіканка без сиру — справжня знахідка для сніданку або легкого десерту. Вона готується на сметані, виходить ніжною, ароматною та зовсім не сухою, а всі інгредієнти легко знайти на будь-якій кухні.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сметана — 400 г;
  • манна крупа — 5 ст. л.;
  • кокосова стружка — 100 г;
  • цукор — 3–4 ст. л.;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • вершкове масло, розтоплене — 65 г.

Спосіб приготування

У великій мисці з’єднати сметану, манну крупу, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішати до однорідності та залишити на 15 хвилин, щоб манка добре набухла і зробила майбутню запіканку ніжною за текстурою.

рецепт запіканки на сніданок
Сматана та манка. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього додати яйця, розтоплене й трохи охолоджене вершкове масло та розпушувач. Акуратно перемішати, після чого додати кокосову стружку. Масу ще раз вимішати — вона має вийти густою, м’якою й ароматною.

простий рецепт запіканки на сніданок
Форма для запікання. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання змастити маслом і злегка присипати манкою або кокосовою стружкою. Вилити підготовлену суміш у форму, розрівняти поверхню.

рецепт запіканки с манкою на сніданок
Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 40 хвилин, поки запіканка не підрум’яниться і не стане пружною зверху.

простий рецепт запіканки с манкою на сніданок
Готова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову запіканку трохи остудити, після чого за бажанням посипати кокосовою стружкою або цукровою пудрою. Перед подачею можна доповнити легкою лимонною глазур’ю або подати з фруктами.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

випічка кисломолочний сир запіканки ідея для сніданку манка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації