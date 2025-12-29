Запіканка без сиру зі сметаною — ніжний сніданок з простих продуктів

Запіканка на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця запіканка без сиру — справжня знахідка для сніданку або легкого десерту. Вона готується на сметані, виходить ніжною, ароматною та зовсім не сухою, а всі інгредієнти легко знайти на будь-якій кухні.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

сметана — 400 г;

манна крупа — 5 ст. л.;

кокосова стружка — 100 г;

цукор — 3–4 ст. л.;

яйця — 3–4 шт.;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

розпушувач — 1 ч. л.;

вершкове масло, розтоплене — 65 г.

Спосіб приготування

У великій мисці з’єднати сметану, манну крупу, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішати до однорідності та залишити на 15 хвилин, щоб манка добре набухла і зробила майбутню запіканку ніжною за текстурою.

Сматана та манка. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього додати яйця, розтоплене й трохи охолоджене вершкове масло та розпушувач. Акуратно перемішати, після чого додати кокосову стружку. Масу ще раз вимішати — вона має вийти густою, м’якою й ароматною.

Форма для запікання. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання змастити маслом і злегка присипати манкою або кокосовою стружкою. Вилити підготовлену суміш у форму, розрівняти поверхню.

Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 40 хвилин, поки запіканка не підрум’яниться і не стане пружною зверху.

Готова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову запіканку трохи остудити, після чого за бажанням посипати кокосовою стружкою або цукровою пудрою. Перед подачею можна доповнити легкою лимонною глазур’ю або подати з фруктами.

