Завтрак за 5 минут — банановые оладьи рецепт с фото

Банановые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Банановые оладьи — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий. Они получаются мягкими, ароматными и очень нежными благодаря спелым бананам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

бананы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Бананы очистить от кожуры, переложить в миску и размять до состояния однородного пюре с помощью вилки, толкушки или блендера. Добавить к банановой массе соль и яйца, тщательно перемешать до гладкой консистенции.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Муку соединить с разрыхлителем, постепенно добавить к банановой смеси и хорошо перемешать, чтобы тесто было без комочков. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла, уменьшить огонь до среднего. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи.

Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые банановые оладьи переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и сразу подавать к столу.

