Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Завтрак за 5 минут — рецепт банановых оладий

Завтрак за 5 минут — рецепт банановых оладий

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 05:04
Завтрак за 5 минут — банановые оладьи рецепт с фото
Банановые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Банановые оладьи — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий. Они получаются мягкими, ароматными и очень нежными благодаря спелым бананам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • бананы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Бананы очистить от кожуры, переложить в миску и размять до состояния однородного пюре с помощью вилки, толкушки или блендера. Добавить к банановой массе соль и яйца, тщательно перемешать до гладкой консистенции.

рецепт бананових оладок
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Муку соединить с разрыхлителем, постепенно добавить к банановой смеси и хорошо перемешать, чтобы тесто было без комочков. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла, уменьшить огонь до среднего. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи.

що приготувати на сніданок
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые банановые оладьи переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и сразу подавать к столу.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт оладьи банан идея для завтрака панкейки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации