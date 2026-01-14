Завтрак за 5 минут — банановые оладьи рецепт с фото

Завтрак за 5 минут — рецепт банановых оладий
Банановые оладьи — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий. Они получаются мягкими, ароматными и очень нежными благодаря спелым бананам.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- бананы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Бананы очистить от кожуры, переложить в миску и размять до состояния однородного пюре с помощью вилки, толкушки или блендера. Добавить к банановой массе соль и яйца, тщательно перемешать до гладкой консистенции.
Муку соединить с разрыхлителем, постепенно добавить к банановой смеси и хорошо перемешать, чтобы тесто было без комочков. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла, уменьшить огонь до среднего. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи.
Обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые банановые оладьи переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и сразу подавать к столу.
