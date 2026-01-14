Сніданок за 5 хвилин — бананові оладки рецепт з фото

Сніданок за 5 хвилин — рецепт бананових оладок
Бананові оладки — це ідеальний варіант швидкого сніданку, коли хочеться чогось солодкого без зайвих зусиль. Вони виходять м’якими, ароматними та дуже ніжними завдяки стиглим бананам.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- банани — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 1/2 ч. л.;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
Банани очистити від шкірки, перекласти у миску і розім’яти до стану однорідного пюре за допомогою виделки, товкача або блендера. Додати до бананової маси сіль і яйця, ретельно перемішати до гладкої консистенції.
Борошно з’єднати з розпушувачем, поступово додати до бананової суміші та добре перемішати, щоб тісто було без грудочок. Розігріти сковороду з невеликою кількістю рослинної олії, зменшити вогонь до середнього. Викладати тісто столовою ложкою, формуючи невеликі оладки.
Обсмажувати оладки з обох боків до золотистої скоринки. Готові бананові оладки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію, і одразу подавати до столу.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
