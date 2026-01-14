Сніданок за 5 хвилин — бананові оладки рецепт з фото

Бананові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Бананові оладки — це ідеальний варіант швидкого сніданку, коли хочеться чогось солодкого без зайвих зусиль. Вони виходять м’якими, ароматними та дуже ніжними завдяки стиглим бананам.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

банани — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

борошно — 120 г;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Банани очистити від шкірки, перекласти у миску і розім’яти до стану однорідного пюре за допомогою виделки, товкача або блендера. Додати до бананової маси сіль і яйця, ретельно перемішати до гладкої консистенції.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Борошно з’єднати з розпушувачем, поступово додати до бананової суміші та добре перемішати, щоб тісто було без грудочок. Розігріти сковороду з невеликою кількістю рослинної олії, зменшити вогонь до середнього. Викладати тісто столовою ложкою, формуючи невеликі оладки.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажувати оладки з обох боків до золотистої скоринки. Готові бананові оладки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію, і одразу подавати до столу.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.