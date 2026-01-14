Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сніданок за 5 хвилин — рецепт бананових оладок

Сніданок за 5 хвилин — рецепт бананових оладок

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 05:04
Сніданок за 5 хвилин — бананові оладки рецепт з фото
Бананові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Бананові оладки — це ідеальний варіант швидкого сніданку, коли хочеться чогось солодкого без зайвих зусиль. Вони виходять м’якими, ароматними та дуже ніжними завдяки стиглим бананам.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • банани — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 1/2 ч. л.;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Банани очистити від шкірки, перекласти у миску і розім’яти до стану однорідного пюре за допомогою виделки, товкача або блендера. Додати до бананової маси сіль і яйця, ретельно перемішати до гладкої консистенції.

рецепт бананових оладок
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Борошно з’єднати з розпушувачем, поступово додати до бананової суміші та добре перемішати, щоб тісто було без грудочок. Розігріти сковороду з невеликою кількістю рослинної олії, зменшити вогонь до середнього. Викладати тісто столовою ложкою, формуючи невеликі оладки.

що приготувати на сніданок
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажувати оладки з обох боків до золотистої скоринки. Готові бананові оладки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію, і одразу подавати до столу.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт оладки банан ідея для сніданку панкейки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації