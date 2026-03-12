Зеленый или Хаас — как правильно выбирать авокадо и не переплачивать

Спелый авокадо. Фото: Freepik

На полках магазинов можно увидеть разные виды авокадо, но чаще всего покупатели колеблются между зелеными сортами и популярным Хаас. Они отличаются не только внешним видом, но и текстурой, вкусом и даже кулинарным назначением. Чтобы не переплачивать и всегда выбирать идеальный плод для салатов, тостов или соусов, стоит знать несколько важных особенностей этих сортов.

Как выбрать качественный авокадо рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

У полки с авокадо многие колеблются: взять привычный зеленый плод с гладкой кожурой или выбрать темный, бугорчатый авокадо сорта Хаас, который обычно стоит дороже. На самом деле эти два вида значительно отличаются не только внешним видом, но и вкусом, текстурой и даже кулинарным назначением. Понимание этих различий поможет не только выбрать правильный авокадо для блюда, но и избежать лишних затрат.

Чем отличается зеленое авокадо

Зеленые сорта авокадо, чаще всего Фуэрте или Зутано, легко узнать по гладкой, тонкой кожуре ярко-зеленого цвета. Даже после полного созревания они почти не темнеют, поэтому определить спелость по цвету сложнее.

Авокадо разных сортов. Фото: Freepik

Мякоть у таких плодов более плотная и немного водянистая. Вкус легкий, свежий, с травянистыми нотками, иногда напоминает свежий огурец или зеленые орехи. Из-за более низкого содержания жиров этот авокадо менее калорийный и хорошо сохраняет форму.

Именно поэтому зеленые сорта часто используют для салатов, роллов или блюд, где важно, чтобы кусочки оставались целыми. Они хорошо подходят для тех, кто предпочитает легкие овощные сочетания или следит за калорийностью рациона.

Особенности авокадо Хаас

Сорт Хаас считается самым популярным в мире. Его легко узнать по толстой бугорчатой кожуре, которая во время созревания темнеет и становится темно-фиолетовой или почти черной.

Мякоть этого авокадо значительно нежнее, маслянистая и кремовая. Благодаря высокому содержанию жиров, которое может достигать примерно 30 %, текстура напоминает мягкое сливочное масло. Вкус более насыщенный, с легкими ореховыми нотками.

Именно сорт Хаас чаще всего используют для приготовления гуакамоле, кремовых соусов или популярных авокадо-тостов. Он легко превращается в нежное пюре и имеет более яркий вкус.

Еще одно преимущество — толстая кожура лучше защищает плод от повреждений во время транспортировки. Поэтому Хаас реже бывает испорченным внутри.

Как не ошибиться при покупке

Одна из самых распространенных ошибок — покупать очень твердое зеленое авокадо, рассчитывая, что оно созреет дома. Некоторые зеленые сорта действительно могут созревать медленнее и даже высыхать раньше, чем становятся мягкими.

Две половинки авокадо. Фото: Freepik

Авокадо Хаас в этом плане значительно предсказуемее. Если плод твердый, его можно оставить при комнатной температуре или положить в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком. Через 1-2 дня он станет мягким и готовым к употреблению.

Интересные факты об авокадо

Авокадо часто называют "масляной грушей", хотя с ботанической точки зрения это вовсе не овощ, а ягода с большой косточкой.

Этот фрукт содержит большое количество полезных мононенасыщенных жиров, которые помогают организму усваивать жирорастворимые витамины. Именно поэтому салаты с авокадо считаются более питательными.

Авокадо также богато калием. Во многих случаях его содержание даже выше, чем в бананах.

Эти плоды созревают только после сбора урожая. На дереве авокадо может оставаться твердым в течение нескольких месяцев, но начинает созревать только после того, как его сорвали.

Еще один интересный факт — самый популярный сорт Хаас появился случайно. Его открыл американский почтальон Рудольф Хаас в 1920-х годах, посадив необычное дерево на собственном участке.

Как хранить половинку авокадо, чтобы оно не потемнело

Чтобы сохранить половину авокадо, достаточно нанесли на срез немного растительного масла. Благодаря этому способу, авокадо не будет темнеть.

Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить ваше авокадо свежим и вкусным на дольше.

Ранее мы писали про полезные свойства авокадо, о которых мало кто знает.

Еще мы писали про ТОП 4 продукта, которые продлевают молодость, если их есть на завтрак.

Ваша пробная версия Premium закончилась