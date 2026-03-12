Зелений чи Хаас — як правильно обирати авокадо і не переплачувати

Стиглий авокадо. Фото: Freepik

На полицях магазинів можна побачити різні види авокадо, але найчастіше покупці вагаються між зеленими сортами та популярним Хаас. Вони відрізняються не лише зовнішнім виглядом, а й текстурою, смаком і навіть кулінарним призначенням. Щоб не переплачувати і завжди обирати ідеальний плід для салатів, тостів чи соусів, варто знати кілька важливих особливостей цих сортів.

Біля полиці з авокадо багато хто вагається: взяти звичний зелений плід із гладкою шкіркою чи обрати темний, горбкуватий авокадо сорту Хаас, який зазвичай коштує дорожче. Насправді ці два види значно відрізняються не лише зовнішнім виглядом, а й смаком, текстурою та навіть кулінарним призначенням. Розуміння цих відмінностей допоможе не тільки обрати правильний авокадо для страви, а й уникнути зайвих витрат.

Чим відрізняється зелене авокадо

Зелені сорти авокадо, найчастіше Фуерте або Зутано, легко впізнати за гладкою, тонкою шкіркою яскраво-зеленого кольору. Навіть після повного дозрівання вони майже не темнішають, тому визначити стиглість за кольором складніше.

Авокадо різних сортів. Фото: Freepik

М’якоть у таких плодів більш щільна і трохи водяниста. Смак легкий, свіжий, із трав’янистими нотками, іноді нагадує свіжий огірок або зелені горіхи. Через нижчий вміст жирів цей авокадо менш калорійний і добре зберігає форму.

Саме тому зелені сорти часто використовують для салатів, ролів або страв, де важливо, щоб шматочки залишалися цілими. Вони добре підходять для тих, хто віддає перевагу легким овочевим поєднанням або стежить за калорійністю раціону.

Особливості авокадо Хаас

Сорт Хаас вважається найпопулярнішим у світі. Його легко впізнати за товстою горбкуватою шкіркою, яка під час дозрівання темнішає і стає темно-фіолетовою або майже чорною.

М’якоть цього авокадо значно ніжніша, масляниста і кремова. Завдяки високому вмісту жирів, який може сягати приблизно 30 %, текстура нагадує м’яке вершкове масло. Смак більш насичений, з легкими горіховими нотками.

Саме сорт Хаас найчастіше використовують для приготування гуакамоле, кремових соусів або популярних авокадо-тостів. Він легко перетворюється на ніжне пюре і має більш яскравий смак.

Ще одна перевага — товста шкірка краще захищає плід від пошкоджень під час транспортування. Тому Хаас рідше буває зіпсованим усередині.

Як не помилитися при покупці

Одна з найпоширеніших помилок — купувати дуже тверде зелене авокадо, розраховуючи, що воно дозріє вдома. Деякі зелені сорти справді можуть дозрівати повільніше і навіть висихати раніше, ніж стають м’якими.

Дві половинки авокадо. Фото: Freepik

Авокадо Хаас у цьому плані значно передбачуваніше. Якщо плід твердий, його можна залишити при кімнатній температурі або покласти в паперовий пакет разом із бананом чи яблуком. Через 1–2 дні він стане м’яким і готовим до вживання.

Цікаві факти про авокадо

Авокадо часто називають "масляною грушею", хоча з ботанічної точки зору це зовсім не овоч, а ягода з великою кісточкою.

Цей фрукт містить велику кількість корисних мононенасичених жирів, які допомагають організму засвоювати жиророзчинні вітаміни. Саме тому салати з авокадо вважаються більш поживними.

Авокадо також багате на калій. У багатьох випадках його вміст навіть вищий, ніж у бананах.

Ці плоди достигають лише після збирання. На дереві авокадо може залишатися твердим протягом кількох місяців, але починає дозрівати тільки після того, як його зірвали.

Ще один цікавий факт — найпопулярніший сорт Хаас з’явився випадково. Його відкрив американський поштар Рудольф Хаас у 1920-х роках, посадивши незвичайне дерево на власній ділянці.

Як зберігати половинку авокадо, щоб воно не потемніло

Щоб зберегти половину авокадо, достатньо нанесли на зріз трохи олії. Завдяки цьому способу, авокадо не темнітиме.

Дотримання цих простих правил допоможе вам зберегти ваше авокадо свіжим та смачним на довше.

