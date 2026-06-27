Секрети та хитрощі: як зробити пельмені в 2 рази смачнішими, підходять для заморозки

Домашні пельмені. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Ці домашні пельмені виходять особливо соковитими завдяки поєднанню двох видів м’яса та секрету з вершковим маслом у фарші. Тісто ніжне, еластичне і чудово підходить для заморозки, тому заготовку можна зробити заздалегідь і мати смачний обід у будь-який момент.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сіль — 10 г;

олія — 10 г;

гаряча вода — 250 г;

борошно — 680 г.

Для фаршу:

яловичина — 300 г;

свинина — 400 г;

цибуля — 300 г;

вершкове масло — 30 г;

сушена цибуля — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Тісто та фарш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

У мисці змішати яйце, сіль та олію, влити гарячу воду й перемішати. Додати борошно та замісити м’яке тісто, зібрати його в грудку й залишити "відпочити" в пакеті. Для фаршу змішати яловичину та свинину, додати подрібнену цибулю, спеції та сушену цибулю. Додати вершкове масло й добре вимішати масу до однорідності та соковитості. Тісто розділити на частини, розкачати, вирізати кружечки, викласти начинку та сформувати пельмені. Викласти їх на піднос і заморозити. Варити в підсоленій воді з лавровим листом і перцем після закипання до моменту, коли пельмені спливуть, ще кілька хвилин. Подавати гарячими.

Раніше ми писали, як приготувати пельмені на сковороді — смачна та лінива вечеря.

Та чи потрібно розморожувати пельмені перед тим, як смажити їх на сковороді.