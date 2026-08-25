Паста з тунцем, сиром і томатами: швидкий рецепт на вечерю

Смачна вечеря за 20 хвилин: паста з тунцем, томатами та сиром
Паста з тунцем, запеченими томатами та вершковим сиром — чудова ідея для швидкої домашньої вечері. Поки макарони варяться, томати та сир запікаються в духовці й перетворюються на ніжний вершковий соус. Залишається лише додати тунець, базилік і все перемішати.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Вилки-ложки", передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- томати — за смаком;
- вершковий сир — 150-200 г;
- консервований тунець — 1 банка;
- паста з твердих сортів пшениці — 300-400 г;
- часник — 2 зубчики;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- свіжий або сушений базилік — за смаком;
- оливкова олія — для запікання;
- сіль — за смаком;
- спеції — за смаком.
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 200°C.
- Томати викладіть у форму для запікання.
- У центр форми покладіть брикет вершкового сиру. Додайте подрібнений часник та дрібно нарізану цибулю. Посоліть, додайте улюблені спеції та злегка полийте все оливковою олією.
- Поставте форму у розігріту до 200°C духовку на 15-20 хвилин. Томати мають стати м'якими та пустити сік, а сир — добре прогрітися.
- Тим часом у підсоленій воді відваріть пасту до стану al dente. Перед тим як злити воду, залиште приблизно пів склянки рідини, в якій вона варилася.
- Дістаньте запечені томати з духовки. Виделкою розімніть їх разом із вершковим сиром, часником та цибулею, щоб утворився ніжний однорідний соус.
- Додайте консервований тунець та базилік. Перемішайте.
- Перекладіть у форму готову пасту та влийте трохи залишеної води з-під макаронів. Ще раз ретельно перемішайте, щоб вершково-томатний соус рівномірно огорнув пасту.
Подавайте пасту одразу гарячою. Вона виходить соковитою та ніжною, з насиченим смаком запечених томатів, вершкового сиру й тунця.
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