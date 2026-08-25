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Главная Вкус Вкусный ужин за 20 минут: паста с тунцом, помидорами и сыром

Вкусный ужин за 20 минут: паста с тунцом, помидорами и сыром

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 21:04
Паста с тунцом, сыром и помидорами: быстрый рецепт на ужин
Паста с тунцом, сыром и помидорами. Фото: кадр из видео

Паста с тунцом, запеченными помидорами и сливочным сыром — отличная идея для быстрого домашнего ужина. Пока макароны варятся, помидоры и сыр запекаются в духовке и превращаются в нежный сливочный соус. Остается только добавить тунец, базилик и все перемешать.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Вилки-ложки", передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — по вкусу;
  • сливочный сыр — 150-200 г;
  • консервированный тунец — 1 банка;
  • паста из твердых сортов пшеницы — 300-400 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • свежий или сушеный базилик — по вкусу;
  • оливковое масло — для запекания;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

 

Рецепт пасти з тунцем, сиром і томатами
Паста с тунцом, сыром и помидорами. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Выложите помидоры в форму для запекания.
  3. В центр формы положите кусок сливочного сыра. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный лук. Посолите, добавьте любимые специи и слегка сбрызните все оливковым маслом.
  4. Поставьте форму в разогретую до 200°C духовку на 15-20 минут. Помидоры должны стать мягкими и пустить сок, а сыр — хорошо прогреться.
  5. Тем временем в подсоленной воде отварите пасту до состояния al dente. Перед тем как слить воду, оставьте примерно полстакана жидкости, в которой она варилась.
  6. Достаньте запеченные помидоры из духовки. Вилкой разомните их вместе со сливочным сыром, чесноком и луком, чтобы получился нежный однородный соус.
  7. Добавьте консервированный тунец и базилик. Перемешайте.
  8. Переложите готовую пасту в форму и влейте немного оставшейся воды из-под макарон. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы сливочно-томатный соус равномерно обволок пасту.

Подавайте пасту сразу же горячей. Она получается сочной и нежной, с насыщенным вкусом запеченных томатов, сливочного сыра и тунца.

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рецепт ужина паста с тунцом
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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