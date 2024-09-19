Бананові оладки без борошна за 10 хвилин — як просто приготувати ситний сніданок

Оладки з бананів за 10 хвилин — поживний сніданок без використання борошна
19 вересня 2024 22:05
Бананові оладки. Фото: creativescookery.com
Оладки без борошна — це чудовий варіант для швидкого та корисного сніданку. Цей рецепт не лише економить час, але й дарує справжнє задоволення від смачного та корисного сніданку.
Як приготувати смачні бананові оладки всього за 10 хвилин.
Читайте також:
Необхідні інгредієнти
- Два банани.
- Два яйця.
- Чайна ложка ванільного цукру або меду (за бажанням).
- Щіпка кориці (за бажанням).
- Олія для обсмажування.
Процес приготування
- У глибокій мисці треба розтерти банани до однорідної маси за допомогою виделки або блендера.
- Додайте яйця та добре перемішайте.
- Якщо ви використовуєте, додайте ванільний цукор або мед, а також корицю для аромату.
Обсмажування оладок
- На середньому вогні розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії.
- Викладайте на сковороду по 1-2 столові ложки тіста, формуючи оладки.
- Обсмажуйте з обох боків по 2-3 хвилини або до золотистого кольору.
Подача на стіл
Готові оладки можна подавати зі сметаною, йогуртом, медом, свіжими фруктами або ягодами на ваш вибір.
Кілька порад
- Для більшої ситності можна додати подрібнені горіхи або насіння.
- Якщо хочете зробити оладки поживнішими, додайте в тісто трохи вівсяних пластівців або кокосової стружки.
Раніше ми писали, як приготувати м'які та пишні кабачкові оладки на сніданок. Також розкрили три секрети пишних оладок на кефірі.
Читайте Новини.LIVE!