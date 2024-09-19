Бананові оладки без борошна за 10 хвилин — як просто приготувати ситний сніданок

Бананові оладки. Фото: creativescookery.com

Оладки без борошна — це чудовий варіант для швидкого та корисного сніданку. Цей рецепт не лише економить час, але й дарує справжнє задоволення від смачного та корисного сніданку.

Як приготувати смачні бананові оладки всього за 10 хвилин.

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Необхідні інгредієнти

Два банани.

Два яйця.

Чайна ложка ванільного цукру або меду (за бажанням).

Щіпка кориці (за бажанням).

Олія для обсмажування.

Процес приготування

У глибокій мисці треба розтерти банани до однорідної маси за допомогою виделки або блендера.

Додайте яйця та добре перемішайте.

Якщо ви використовуєте, додайте ванільний цукор або мед, а також корицю для аромату.

Обсмажування оладок

На середньому вогні розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії.

Викладайте на сковороду по 1-2 столові ложки тіста, формуючи оладки.

Обсмажуйте з обох боків по 2-3 хвилини або до золотистого кольору.

Фото: eatingwell.com

Подача на стіл

Готові оладки можна подавати зі сметаною, йогуртом, медом, свіжими фруктами або ягодами на ваш вибір.

Кілька порад

Для більшої ситності можна додати подрібнені горіхи або насіння.

Якщо хочете зробити оладки поживнішими, додайте в тісто трохи вівсяних пластівців або кокосової стружки.

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