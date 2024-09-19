Банановые оладьи без муки за 10 минут — как просто приготовить сытный завтрак.

Оладьи из бананов за 10 минут — питательный завтрак без использования муки
19 сентября 2024 22:05
Банановые оладьи. Фото: creativescookery.com
Оладьи без муки — это отличный вариант для быстрого и полезного завтрака. Этот рецепт не только экономит время, но и доставляет настоящее удовольствие от вкусного и полезного завтрака.
Как приготовить вкусные банановые оладьи всего за 10 минут.
Читайте также:
Необходимые ингредиенты
- Два банана.
- Два яйца.
- Чайная ложка ванильного сахара или меда (по желанию).
- Щепотка корицы (по желанию).
- Масло для обжарки.
Процесс приготовления
- В глубокой миске нужно растереть бананы до однородной массы с помощью вилки или блендера.
- Добавить яйца и хорошо перемешать.
- При использовании добавьте ванильный сахар или мед, а также корицу для аромата.
Обжаривание оладий
- На среднем огне разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Выкладывайте на сковороду по 1-2 столовые ложки теста, формируя оладьи.
- Обжаривайте с обеих сторон по 2-3 минуты или до золотистого цвета.
Подача на стол
Готовые оладьи можно подавать со сметаной, йогуртом, медом, свежими фруктами или ягодами на ваш выбор.
Несколько советов
- Для большей сытности можно добавить измельченные орехи или семечки.
- Если хотите сделать оладьи более питательными, добавьте в тесто немного овсяных хлопьев или кокосовой стружки.
Ранее мы писали, как приготовить мягкие и пышные кабачковые оладьи на завтрак. Также раскрыли три секрета пышных оладий на кефире.
Читайте Новини.LIVE!