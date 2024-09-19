Банановые оладьи без муки за 10 минут — как просто приготовить сытный завтрак.

Банановые оладьи. Фото: creativescookery.com

Оладьи без муки — это отличный вариант для быстрого и полезного завтрака. Этот рецепт не только экономит время, но и доставляет настоящее удовольствие от вкусного и полезного завтрака.

Как приготовить вкусные банановые оладьи всего за 10 минут.

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Необходимые ингредиенты

Два банана.

Два яйца.

Чайная ложка ванильного сахара или меда (по желанию).

Щепотка корицы (по желанию).

Масло для обжарки.

Процесс приготовления

В глубокой миске нужно растереть бананы до однородной массы с помощью вилки или блендера.

Добавить яйца и хорошо перемешать.

При использовании добавьте ванильный сахар или мед, а также корицу для аромата.

Обжаривание оладий

На среднем огне разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Выкладывайте на сковороду по 1-2 столовые ложки теста, формируя оладьи.

Обжаривайте с обеих сторон по 2-3 минуты или до золотистого цвета.

Фото: eatingwell.com

Подача на стол

Готовые оладьи можно подавать со сметаной, йогуртом, медом, свежими фруктами или ягодами на ваш выбор.

Несколько советов

Для большей сытности можно добавить измельченные орехи или семечки.

Если хотите сделать оладьи более питательными, добавьте в тесто немного овсяных хлопьев или кокосовой стружки.

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