Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Оладьи из бананов за 10 минут — питательный завтрак без использования муки arrow

Оладьи из бананов за 10 минут — питательный завтрак без использования муки

19 сентября 2024 22:05
Ирина Сундукова - Редактор
Банановые оладьи без муки за 10 минут — как просто приготовить сытный завтрак.
Банановые оладьи. Фото: creativescookery.com
Ирина Сундукова - Редактор

Оладьи без муки — это отличный вариант для быстрого и полезного завтрака. Этот рецепт не только экономит время, но и доставляет настоящее удовольствие от вкусного и полезного завтрака.

Как приготовить вкусные банановые оладьи всего за 10 минут.

Читайте также:

Необходимые ингредиенты

  • Два банана.
  • Два яйца.
  • Чайная ложка ванильного сахара или меда (по желанию).
  • Щепотка корицы (по желанию).
  • Масло для обжарки.

Процесс приготовления

  • В глубокой миске нужно растереть бананы до однородной массы с помощью вилки или блендера.
  • Добавить яйца и хорошо перемешать.
  • При использовании добавьте ванильный сахар или мед, а также корицу для аромата.

Обжаривание оладий

  • На среднем огне разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  • Выкладывайте на сковороду по 1-2 столовые ложки теста, формируя оладьи.
  • Обжаривайте с обеих сторон по 2-3 минуты или до золотистого цвета.

 

Банановые оладьи без муки за 10 минут - как просто приготовить сытный завтрак - фото 1
Фото: eatingwell.com

Подача на стол

Готовые оладьи можно подавать со сметаной, йогуртом, медом, свежими фруктами или ягодами на ваш выбор.

Несколько советов

  • Для большей сытности можно добавить измельченные орехи или семечки.
  • Если хотите сделать оладьи более питательными, добавьте в тесто немного овсяных хлопьев или кокосовой стружки.

Ранее мы писали, как приготовить мягкие и пышные кабачковые оладьи на завтрак. Также раскрыли три секрета пышных оладий на кефире.

Завтрак рецепты рецепт оладьи банан блюда

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:35 Зеленский назвал количество россиян, которых удалось отвлечь на Курское направление

22:33 На Прикарпатье работники ТЦК пытались силой доставить мужчину в военкомат — что решил суд

22:17 Ермак призвал к ответственности России за казни украинских военных

22:10 В Сумах завершили спасательные работы на месте авиаудара по гериатрическому пансионату

22:06 Белодед стала амбассадором украинского футбольного клуба

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

22:05 Имеют ли право работники ТЦК отбирать телефоны — комментарий юриста

21:51 В США расследуют пост Маска об отсутствии попытки убийства Байдена и Харрис, — Bloomberg

21:20 Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область — погиб мужчина

21:15 Стало известно, когда Зеленский посетит США

21:13 В Ровенской области перед судом предстал военный-дезертир — как его наказали

22:35 Зеленский назвал количество россиян, которых удалось отвлечь на Курское направление

22:33 На Прикарпатье работники ТЦК пытались силой доставить мужчину в военкомат — что решил суд

22:17 Ермак призвал к ответственности России за казни украинских военных

22:10 В Сумах завершили спасательные работы на месте авиаудара по гериатрическому пансионату

22:06 Белодед стала амбассадором украинского футбольного клуба

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

22:05 Имеют ли право работники ТЦК отбирать телефоны — комментарий юриста

21:51 В США расследуют пост Маска об отсутствии попытки убийства Байдена и Харрис, — Bloomberg

21:20 Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область — погиб мужчина

21:15 Стало известно, когда Зеленский посетит США

21:13 В Ровенской области перед судом предстал военный-дезертир — как его наказали

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации