Як правильно заморозити шпинат на зиму — поради

Шпинат. Фото: Freepik

Заморожування шпинату є зручним способом зберегти його надовго у свіжому вигляді. Однак багато хто не знає, чи потрібно бланшувати шпинат перед заморожуванням.

Дієтолог Ліззі Стрейт розповіла, як краще зробити заготовки цього продукту на зиму.

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Як правильно заморожувати шпинат

Існує кілька простих способів зберегти шпинат у морозилці, і перший з них — заморожування без попереднього бланшування.

Усе, що потрібно зробити, — ретельно вимите свіже листя шпинату скласти у пакет, максимально випустивши повітря. Для цього можна скористатися соломинкою, щоб висмоктати залишки повітря перед тим, як герметично закрити пакет.

У такому вигляді шпинат зберігається в морозильній камері до трьох місяців, хоча дієтолог радить вжити його протягом першого місяця для збереження найбільшої користі.

Заморожений шпинат. Фото: Freepik

Однак бланшування допомагає краще зберегти колір, текстуру та поживні властивості шпинату, а також подовжує термін його зберігання. Але важливо не перетримати зелень у гарячій воді, щоб вона не втратила форму.

Для бланшування поставте каструлю з водою на вогонь і доведіть до кипіння. Опустіть у неї шпинат і варіть 40-60 секунд — поки листя не стане насичено-зеленим.

Одразу ж після цього перекладіть шпинат у миску з дуже холодною або крижаною водою, щоб зупинити термічну обробку. Через декілька хвилин злийте воду та ретельно віджимайте шпинат — це можна зробити вручну або за допомогою сушарки для салату.

Після цього промокніть листя паперовими рушниками та поділіть на невеликі порції — наприклад, по пів склянки. Викладіть шпинат на деко з пергаментом або розкладіть у силіконові формочки. Також зручно використовувати форму для льоду. Через годину порції вже будуть заморожені.

Для отримання шпинатного пюре потрібно спочатку бланшувати листя, а потім подрібнити його в блендері до однорідної маси. Готове пюре розлийте у форми для льоду, заморозьте, а потім перекладіть кубики у герметичний пакет або контейнер. Такий шпинат можна зберігати до трьох місяців і зручно додавати до супів, смузі, соусів або інших страв.

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