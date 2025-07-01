Як правильно заморозити шпинат на зиму — поради

Бланшувати чи ні — як правильно заморозити шпинат
Заморожування шпинату є зручним способом зберегти його надовго у свіжому вигляді. Однак багато хто не знає, чи потрібно бланшувати шпинат перед заморожуванням.
Дієтолог Ліззі Стрейт розповіла, як краще зробити заготовки цього продукту на зиму.
Як правильно заморожувати шпинат
Існує кілька простих способів зберегти шпинат у морозилці, і перший з них — заморожування без попереднього бланшування.
Усе, що потрібно зробити, — ретельно вимите свіже листя шпинату скласти у пакет, максимально випустивши повітря. Для цього можна скористатися соломинкою, щоб висмоктати залишки повітря перед тим, як герметично закрити пакет.
У такому вигляді шпинат зберігається в морозильній камері до трьох місяців, хоча дієтолог радить вжити його протягом першого місяця для збереження найбільшої користі.
Однак бланшування допомагає краще зберегти колір, текстуру та поживні властивості шпинату, а також подовжує термін його зберігання. Але важливо не перетримати зелень у гарячій воді, щоб вона не втратила форму.
Для бланшування поставте каструлю з водою на вогонь і доведіть до кипіння. Опустіть у неї шпинат і варіть 40-60 секунд — поки листя не стане насичено-зеленим.
Одразу ж після цього перекладіть шпинат у миску з дуже холодною або крижаною водою, щоб зупинити термічну обробку. Через декілька хвилин злийте воду та ретельно віджимайте шпинат — це можна зробити вручну або за допомогою сушарки для салату.
Після цього промокніть листя паперовими рушниками та поділіть на невеликі порції — наприклад, по пів склянки. Викладіть шпинат на деко з пергаментом або розкладіть у силіконові формочки. Також зручно використовувати форму для льоду. Через годину порції вже будуть заморожені.
Для отримання шпинатного пюре потрібно спочатку бланшувати листя, а потім подрібнити його в блендері до однорідної маси. Готове пюре розлийте у форми для льоду, заморозьте, а потім перекладіть кубики у герметичний пакет або контейнер. Такий шпинат можна зберігати до трьох місяців і зручно додавати до супів, смузі, соусів або інших страв.
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